На Тернопільщині викрили групу злочинців, яка влаштовувала чоловікам втечі з військових частин і трансфери за кордон
Київ • УНН
На Тернопільщині злочинна група допомагала ухилянтам тікати з військових частин та незаконно перетинати кордон. За свої послуги вони брали до 15 тисяч доларів.
Правоохоронці на Тернопільщині викрили і припинили діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка влаштовувала чоловікам втечі з військових частин і трансфери за кордон за гроші. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс генерального прокурора.
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За даними слідства, протиправну схему організували ділки з Чернівецької області, яким сприяли адвокатка зі Львова, житель Тернополя та ще п’ятеро жителів Буковини. За гроші вони допомагали військовослужбовцям самовільно залишати військові частини, навчальні центри, госпіталі та незаконно переправляли їх до Румунії і Молдови поза офіційними пунктами пропуску.
У міжрегіональному злочинному угрупованні загалом брали участь 9 осіб. Підозрювані підшуковували охочих покинути військову службу та схиляли до втечі. Вони запевняли, що військовослжубовців не оголошуватимуть у розшук, оскільки є впливові зв’язки із військовим командуванням. Також обіцяли допомогти армійцям звільнитися з військової служби.
Вартість доправлення до відправного пункту з частини коливалася від 3 до 6 тисяч доларів США. А ціна безпосереднього перетину кордону сягала 15 тис доларів США. Такими послугами встигло скористатися 25 військовослужбовців.
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Під час 48 санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучено 164 тисячі гривень, 21 тисячу доларів США, 2 тисячі євро готівки, 12 транспортних засобів, 17 одиниць зброї, мобільні телефони та чорнові записи.
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Затриманим повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 3 ст. 332, ст. 114 КК України).
Прокурори подали клопотання про обрання для них запобіжних заходів. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.
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Депутата обласної ради однієї із західних областей, який організував незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, 26 травня викрили у злочинній діяльності та повідомили про підозру.