Выборы главы Федерации профсоюзов: большинство организаций поддержали действующего председателя Бызова

Процедура выдвижения кандидатов на должность председателя Федерации профсоюзов Украины официально завершена. Отраслевые профсоюзы и территориальные профобъединения определились с претендентами: всего выдвинуто три кандидата, среди которых наибольшую поддержку получил действующий глава ФПУ Сергей Бызов, пишет УНН.

Выборы председателя Федерации профсоюзов состоятся во время IX Съезда ФПУ 21 мая этого года. Профсоюзные организации должны были определиться с кандидатурами до 4 мая.

Так, главным претендентом на должность оказался действующий председатель Федерации Сергей Бызов. Его выдвинуло подавляющее большинство отраслевых профсоюзов – всего 31 организация. Среди них профсоюзы работников авиастроения, энергетики, здравоохранения, оборонной промышленности, транспорта, банковского сектора, культуры и других ключевых отраслей экономики.

Также его кандидатуру поддержали 18 территориальных профобъединений, в частности в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Полтавской и других областях, а также Киевский городской совет профсоюзов.

Такой уровень поддержки фактически делает Бызова бесспорным фаворитом предстоящих выборов.

Кроме Бызова, на должность председателя ФПУ выдвинуты еще два кандидата.

Кандидатуру заместителя председателя Атомпрофсоюза Павла Прудникова поддержали пять отраслевых профсоюзов, среди которых профсоюзы работников атомной энергетики, ЖКХ, морского транспорта и радиоэлектроники. Его кандидатуру, по данным СМИ, также активно поддерживает скандальная нардеп Галина Третьякова, что, по предположениям журналистов, может трактоваться как вмешательство в выборы.

В то же время бывший нардеп Сергей Каплин получил поддержку только одного отраслевого профсоюза – работников рыбного хозяйства Украины. Это и не удивительно, ведь в отличие от первых двух кандидатов, которые рассказывают о своих стратегиях развития профсоюзного движения, экс-нардеп о своих планах не говорит. Вместо этого в своих соцсетях он активно публикует материалы против главного конкурента – Сергея Бызова. СМИ даже предполагали, что такое поведение может быть связано с тем, что Каплин является техническим кандидатом и его выдвижение было призвано оттянуть голоса за действующего председателя Федерации и в итоге передать их Прудникову.

Вместе с тем часть отраслевых профсоюзов и территориальных объединений не выдвинули ни одного кандидата. Они определятся, за кого голосовать, уже непосредственно в день выборов.

Консолидация большинства профсоюзных организаций вокруг действующего руководителя свидетельствует о запросе на завершение реформирования и очистки ФПУ от старых коррупционных элит и продолжение избранного им курса развития профсоюзного движения.