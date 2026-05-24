Украина требует срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН и заседания ОБСЕ из-за атаки рф на Киев - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил украинским миссиям при международных организациях требовать срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН и совместного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ в связи с ракетным ударом россии по Киеву. Об этом глава МИД Украины сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Я поручил всем нашим миссиям при международных организациях в полной мере использовать многосторонний инструментарий в ответ на вчерашний варварский ракетный удар России по Киеву. ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать адекватный и решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие военного прогресса на поле боя террором против гражданского населения - говорится в сообщении.

Сибига заявил, что Украина немедленно требует срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН и совместного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.

путин пытается запугать Украину, нападая на гражданское население и разрушая жилые дома, музеи, школы и критически важную инфраструктуру. Он также пытается запугать мир, запуская ракеты с разведывательной ракетной системой по мирным городам - подчеркнул министр.

По его словам, все это требует решительных и скоординированных действий международного сообщества.

Мы призываем наших партнеров к решительным многосторонним действиям, направленным на сдерживание россии и принуждение ее к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру - подчеркнул глава МИД.

В результате атаки 24 мая в Киеве пострадал 81 человек, два человека погибли. Повреждены здания Министерства юстиции, KSE, Украинский дом и несколько столичных музеев.