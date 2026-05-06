рф нарушила режим прекращения огня, путина волнуют только военные парады - глава МИД
Киев • УНН
Андрей Сибига сообщил о нарушении россией режима прекращения огня. Оккупанты выпустили 108 беспилотников и 3 ракеты, в том числе по Харькову и Запорожью.
россия нарушила инициированный Украиной режим прекращения огня, ее фейковые призывы к перемирию 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в среду, пишет УНН.
Детали
"россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Российские атаки с применением 108 беспилотников и 3 ракет продолжались на протяжении всей ночи, включая утренние удары по Харькову и Запорожью", - написал Сибига в X.
Министр подчеркнул: "москва в очередной раз проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями".
Это свидетельствует о том, что россия отвергает мир, а ее фейковые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни
Как отметил глава МИД, "такая позиция требует усиленного давления на российский режим, включая новые раунды санкций, изоляцию, привлечение к ответственности за российские преступления и расширение поддержки Украины во всех сферах".
