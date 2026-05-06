"Украина может справиться без трудовых мигрантов" — Игорь Гарбарук о дефиците кадров, демографии и будущем экономики
Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов
Когда и как можно увидеть уникальный метеорный поток Эта-Аквариды в Украине
Египет принял судно Asomatos с похищенной украинской пшеницей - Сибига
Дубинскому объявили новое подозрение в госизмене
Украинские "Фламинго" преодолели расстояние более 1500 км - Зеленский подтвердил пуски по военному заводу в чебоксарах
Почему появляется второй подбородок и можно ли избавиться от него без косметолога
У Белого дома произошла стрельба во время выступления Трампа, ранен один человек
Между огнем и взрывами: как война изменила будни украинских спасателей
Человеческая жизнь является большей ценностью, чем "празднование": Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины в ночь на 6 мая
рф нарушила режим прекращения огня, путина волнуют только военные парады - глава МИД

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Андрей Сибига сообщил о нарушении россией режима прекращения огня. Оккупанты выпустили 108 беспилотников и 3 ракеты, в том числе по Харькову и Запорожью.

рф нарушила режим прекращения огня, путина волнуют только военные парады - глава МИД

россия нарушила инициированный Украиной режим прекращения огня, ее фейковые призывы к перемирию 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в среду, пишет УНН.

Детали

"россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в полночь с 5 на 6 мая. Российские атаки с применением 108 беспилотников и 3 ракет продолжались на протяжении всей ночи, включая утренние удары по Харькову и Запорожью", - написал Сибига в X.

Министр подчеркнул: "москва в очередной раз проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями".

Это свидетельствует о том, что россия отвергает мир, а ее фейковые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни

- подчеркнул Сибига.

Как отметил глава МИД, "такая позиция требует усиленного давления на российский режим, включая новые раунды санкций, изоляцию, привлечение к ответственности за российские преступления и расширение поддержки Украины во всех сферах".

