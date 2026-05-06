рф довоевалась до того, что их парад уже зависит от Украины — Зеленский

россия довоевалась до того, что их главный парад уже зависит от Украины. И это четкий сигнал: надо заканчивать. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Зеленский поблагодарил каждое государство, каждого лидера, поддержавшего Украину и ее предложение к рф об установлении полной тишины.

По сегодняшнему дню мы видим, что россия ответила на это наше предложение о прекращении огня только новыми ударами, новыми атаками. Сегодня фактически весь день, фактически каждый час из разных наших областей сообщения об ударах. Донецкая, Харьковская, Днепровская, Сумы, область Сумская, Черниговская, Запорожье, Херсон. Ни один из видов своей военной активности россия не остановила. К сожалению, не остановила - сообщил Президент.

По словам Зеленского, Украина будет действовать зеркально.

В зависимости от ситуации ночью и завтра тоже будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами - подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что россия получила от нас четкое предложение по тишине и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же то одно лицо в москве, которое не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело. Украина готова работать ради мира. Украина стремится достойно закончить эту войну.

россия довоевалась до того, что и их главный парад уже зависит от нас. И это четкий сигнал: надо заканчивать. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной! Слава Украине! - резюмировал Зеленский.

