$44.000.0951.460.14
ukenru
Эксклюзив
15:18 • 1094 просмотра
"Украина может справиться без трудовых мигрантов" — Игорь Гарбарук о дефиците кадров, демографии и будущем экономики
14:39 • 2930 просмотра
Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов
13:45 • 10600 просмотра
Когда и как можно увидеть уникальный метеорный поток Эта-Аквариды в Украине
13:38 • 8558 просмотра
Египет принял судно Asomatos с похищенной украинской пшеницей - Сибига
12:37 • 9856 просмотра
Дубинскому объявили новое подозрение в госизмене
09:59 • 13741 просмотра
Украинские "Фламинго" преодолели расстояние более 1500 км - Зеленский подтвердил пуски по военному заводу в чебоксарахVideo
Эксклюзив
5 мая, 06:13 • 45544 просмотра
Почему появляется второй подбородок и можно ли избавиться от него без косметолога
4 мая, 20:29 • 36577 просмотра
У Белого дома произошла стрельба во время выступления Трампа, ранен один человекVideo
4 мая, 19:30 • 72964 просмотра
Между огнем и взрывами: как война изменила будни украинских спасателей
4 мая, 18:50 • 39781 просмотра
Человеческая жизнь является большей ценностью, чем "празднование": Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины в ночь на 6 мая
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
2.7м/с
16%
747мм
Популярные новости
Блейк Лайвли и компания Бальдони заключили мировое соглашение за две недели до суда5 мая, 05:49 • 28239 просмотра
Бритни Спирс признала вину по менее тяжкому обвинению в вождении в нетрезвом виде и избежала тюремного заключения5 мая, 06:00 • 28730 просмотра
Соосновательница Gap Дорис Фишер, которая помогла изменить моду в США, скончалась в возрасте 94 лет5 мая, 06:52 • 14946 просмотра
Железная дорога в трех областях оказалась под ударом рф, есть повреждения5 мая, 07:50 • 21537 просмотра
Беременность и роды по программе медгарантий: что получает пациентка и нужна ли дополнительная оплата11:34 • 11745 просмотра
публикации
"Украина может справиться без трудовых мигрантов" — Игорь Гарбарук о дефиците кадров, демографии и будущем экономики
Эксклюзив
15:18 • 1102 просмотра
Безмолвная эпидемия - как медицинские ошибки разрушают жизни пациентов14:12 • 5138 просмотра
Когда и как можно увидеть уникальный метеорный поток Эта-Аквариды в Украине13:45 • 10603 просмотра
Сергей Бызов возобновил прямую коммуникацию ФПУ с властью для защиты прав людей труда11:51 • 11572 просмотра
Беременность и роды по программе медгарантий: что получает пациентка и нужна ли дополнительная оплата11:34 • 11873 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Блогеры
Игорь Гарбарук
Тарас Шевченко
Актуальные места
Украина
Крым
Государственная граница Украины
Днепр (город)
Израиль
Реклама
УНН Lite
Новый трейлер долгожданной "Одиссеи" Нолана появился в сетиVideo10:23 • 6814 просмотра
Макрон спел La Boheme под аккомпанемент Пашиняна на барабанах в ЕреванеPhotoVideo5 мая, 08:45 • 11089 просмотра
Соосновательница Gap Дорис Фишер, которая помогла изменить моду в США, скончалась в возрасте 94 лет5 мая, 06:52 • 15052 просмотра
Почему появляется второй подбородок и можно ли избавиться от него без косметолога
Эксклюзив
5 мая, 06:13 • 45544 просмотра
Бритни Спирс признала вину по менее тяжкому обвинению в вождении в нетрезвом виде и избежала тюремного заключения5 мая, 06:00 • 28837 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Кх-59
Отопление
Facebook

Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов

Киев • УНН

 • 2938 просмотра

Украина продолжит режим прекращения огня, если россия также будет соблюдать тишину. Глава ГУР Буданов заявил, что следующий шаг за москвой.

Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов

Украина готова продлить режим прекращения огня, если россия также будет соблюдать перемирие. Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов, передает УНН.

По словам главы ОП, перемирие, которое ввела Украина, свидетельствует о реальном стремлении к миру с украинской стороны.

Перемирие, которое ввела Украина, свидетельствует о подлинном желании мира с нашей стороны. Не в привязке к каким-то датам ради насаждения идеологических догм, а ради сохранения человеческой жизни и восстановления безопасности 

— отметил Буданов.

Он подчеркнул, что в случае взаимного соблюдения режима тишины Украина будет готова продлить прекращение огня.

Если прекращение огня, которое объявил Президент, будет взаимным, мы продолжим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира 

— подчеркнул глава ОП.

Буданов также отметил, что этим решением Президент Украины продемонстрировал международному сообществу приверженность мирному урегулированию.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий россии.

Следующий шаг — за рф. Готова ли москва доказать, что человеческая жизнь для них имеет хоть какую-то ценность? Мы внимательно следим за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий 

— подчеркнул Буданов.

Украинская сторона заявляет, что продолжит следить за действиями российских войск и готова реагировать на любое развитие событий.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины в ночь на 6 мая.

В минобороны рф пригрозили ударом по центру Киева в случае попытки "сорвать празднование" на 9 мая04.05.26, 20:32 • 3322 просмотра

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина