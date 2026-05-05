Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов

Украина готова продлить режим прекращения огня, если россия также будет соблюдать перемирие. Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов, передает УНН.

По словам главы ОП, перемирие, которое ввела Украина, свидетельствует о реальном стремлении к миру с украинской стороны.

Перемирие, которое ввела Украина, свидетельствует о подлинном желании мира с нашей стороны. Не в привязке к каким-то датам ради насаждения идеологических догм, а ради сохранения человеческой жизни и восстановления безопасности — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что в случае взаимного соблюдения режима тишины Украина будет готова продлить прекращение огня.

Если прекращение огня, которое объявил Президент, будет взаимным, мы продолжим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира — подчеркнул глава ОП.

Буданов также отметил, что этим решением Президент Украины продемонстрировал международному сообществу приверженность мирному урегулированию.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий россии.

Следующий шаг — за рф. Готова ли москва доказать, что человеческая жизнь для них имеет хоть какую-то ценность? Мы внимательно следим за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий — подчеркнул Буданов.

Украинская сторона заявляет, что продолжит следить за действиями российских войск и готова реагировать на любое развитие событий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины в ночь на 6 мая.

В минобороны рф пригрозили ударом по центру Киева в случае попытки "сорвать празднование" на 9 мая