В минобороны рф пригрозили ударом по центру Киева в случае попытки "сорвать празднование" на 9 мая
Киев • УНН
Минобороны рф заявило о перемирии на 8-9 мая и угрожает ударами по Киеву в случае срыва мероприятий. Зеленский назвал такие предложения циничными.
В минобороны рф заявили, что 8 и 9 мая будет объявлено перемирие по случаю "дня победы" и сразу же прибегли к угрозам нанести удар по центру Киева в случае попытки "сорвать празднование", передает УНН.
8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной Войне (Второй мировой - ред.)
В сообщении также указано, что вс рф будут принимать "все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий".
россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. В случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования дня победы вс рф нанесут ответный удар по центру Киева
Кроме того, в российском ведомстве предупредили "гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город".
россия, несмотря на возможности, из гуманитарных соображений ранее воздерживалась от ударов по центру Киева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину не информировали ни о каких договоренностях по прекращению огня, добавив, что на фоне ежедневных обстрелов и погибших украинцев предложения о краткосрочном прекращении огня выглядят цинично.