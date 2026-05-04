В минобороны рф пригрозили ударом по центру Киева в случае попытки "сорвать празднование" на 9 мая

В минобороны рф заявили, что 8 и 9 мая будет объявлено перемирие по случаю "дня победы" и сразу же прибегли к угрозам нанести удар по центру Киева в случае попытки "сорвать празднование", передает УНН.

8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной Войне (Второй мировой - ред.)

В сообщении также указано, что вс рф будут принимать "все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий".

россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. В случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования дня победы вс рф нанесут ответный удар по центру Киева