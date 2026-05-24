Перемещение техники или войск в приграничной зоне беларуси не фиксируется - Демченко

По состоянию на 24 мая украинские пограничники не фиксируют признаков формирования ударных группировок или переброски техники со стороны беларуси вблизи границы с Украиной. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Если говорить о линии нашей границы, то, к счастью, по состоянию на данный момент, перемещения техники, вооружения или личного состава в непосредственной близости к нашей границе или такого накопления мы не фиксируем - заявил Демченко.

По его словам, данные разведки свидетельствуют об активном давлении со стороны рф на Беларусь, чтобы Минск более масштабно присоединился собственными силами к войне против Украины.

Конечно, это представляет больший риск для нашей страны и создает возможность повторного вторжения именно с территории Беларуси - пояснил спикер.

В ГПСУ подчеркнули, что стоит учитывать, будут ли это белорусские подразделения или, возможно, дополнительные силы рф, чтобы использовать эту территорию снова.

При этом Демченко рассказал, что в целом количество белорусских подразделений у границы с Украиной не меняется еще с 2022 года.

Если говорить о подразделениях армии россии, то сейчас их в большом количестве на территории беларуси нет… Если на территории Беларуси сейчас и остаются российские определенные подразделения, то это больше подразделения, связанные с логистикой, обеспечением. Если говорить о пехотных подразделениях, которые могли бы осуществить по состоянию на сейчас вторжение на территорию Украины из Беларуси – к счастью, их не фиксируется - добавил он.

Напомним

Лукашенко назвал агрессию против беларуси единственной причиной для вступления в войну. Он также заявил о готовности к встрече с Владимиром Зеленским.