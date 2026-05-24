Перемещение техники или войск в приграничной зоне беларуси не фиксируется - Демченко

$44.2351.30
ukenru
24 мая, 11:46 • 12358 просмотра
Девушка в соцсетях рассказала, что ее свадебное платье сгорело во время атаки на Киев, десятки женщин готовы отдать свои
24 мая, 10:14 • 24054 просмотра
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и операPhoto
Эксклюзив
24 мая, 09:48 • 22055 просмотра
Уникальное "полнолуние на королевских звездах": что оно принесет знакам зодиака с 25 по 31 мая
24 мая, 07:57 • 21179 просмотра
Здание МИД Украины впервые со времен Второй мировой пострадало от обстрела - СибигаPhoto
24 мая, 07:06 • 24549 просмотра
В Воздушных силах подтвердили, что рф ночью ударила "Орешником" по Украине
24 мая, 03:49 • 26614 просмотра
В Киеве в результате массированной атаки РФ погиб человек, пострадал 21, среди них подросток
23 мая, 23:12 • 32982 просмотра
Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид
23 мая, 15:51 • 43816 просмотра
Зеленский: получены данные о подготовке рф удара с применением "орешника", важно реагировать на тревоги с сегодняшнего вечера
23 мая, 11:41 • 54919 просмотра
Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота
22 мая, 19:13 • 61514 просмотра
НБУ выпустил уникальную восьмиугольную монету, посвященную украинской художнице Александре ЭкстерPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
0м/с
44%
753мм
Популярные новости
"Цели достигнуты": в рф цинично похвастались ударом по Украине ракетами "Орешник" и "Циркон"24 мая, 09:10 • 19738 просмотра
Зеленский посетил разрушенный после атаки РФ музей Чернобыля, а также Лукьяновку24 мая, 10:32 • 5856 просмотра
Беспилотники СБУ поразили перекачивающую станцию рф, обеспечивающую топливом московский регион и аэропорты24 мая, 10:43 • 4958 просмотра
Какие есть льготы для людей с инвалидностью в Украине и как их оформить14:07 • 17482 просмотра
В сети показали разрушения после удара по Киеву - Украинский дом и Музей Чернобыля среди поврежденных объектовPhotoVideo14:48 • 6642 просмотра
публикации
Какие есть льготы для людей с инвалидностью в Украине и как их оформить14:07 • 17552 просмотра
Садовые растения для участка: виды, особенности выращивания и частые ошибкиPhoto23 мая, 06:27 • 61000 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 23-24 маяPhoto22 мая, 16:31 • 73791 просмотра
Чемпион бокса против короля кикбоксинга: анонс боя Усик — ВерховенPhotoVideo22 мая, 14:21 • 130285 просмотра
В Украине формируется устойчивая практика: суды отказываются признавать лизинг транспорта как роялти22 мая, 12:47 • 74028 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Иран
Белая Церковь
Реклама
УНН Lite
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 22990 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 23974 просмотра
Эд Ширан покинул Warner Music после 15 лет сотрудничества23 мая, 19:18 • 23211 просмотра
Создатель «Вне кампуса» раскрыла, кто станет главными героями второго сезона23 мая, 18:41 • 30692 просмотра
Украинскому блогеру запретят въезд в Польшу на 5 лет за поездку к заповедному озеру23 мая, 17:15 • 35594 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)

Перемещение техники или войск в приграничной зоне беларуси не фиксируется - Демченко

Киев • УНН

 • 92 просмотра

На границе с беларусью не фиксируют перемещение техники или войск для наступления. россия давит на минск, но ударные группировки на данный момент не сформированы.

Перемещение техники или войск в приграничной зоне беларуси не фиксируется - Демченко

По состоянию на 24 мая украинские пограничники не фиксируют признаков формирования ударных группировок или переброски техники со стороны беларуси вблизи границы с Украиной. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Если говорить о линии нашей границы, то, к счастью, по состоянию на данный момент, перемещения техники, вооружения или личного состава в непосредственной близости к нашей границе или такого накопления мы не фиксируем

- заявил Демченко.

По его словам, данные разведки свидетельствуют об активном давлении со стороны рф на Беларусь, чтобы Минск более масштабно присоединился собственными силами к войне против Украины.

Конечно, это представляет больший риск для нашей страны и создает возможность повторного вторжения именно с территории Беларуси

- пояснил спикер.

В ГПСУ подчеркнули, что стоит учитывать, будут ли это белорусские подразделения или, возможно, дополнительные силы рф, чтобы использовать эту территорию снова.

При этом Демченко рассказал, что в целом количество белорусских подразделений у границы с Украиной не меняется еще с 2022 года.

Если говорить о подразделениях армии россии, то сейчас их в большом количестве на территории беларуси нет… Если на территории Беларуси сейчас и остаются российские определенные подразделения, то это больше подразделения, связанные с логистикой, обеспечением. Если говорить о пехотных подразделениях, которые могли бы осуществить по состоянию на сейчас вторжение на территорию Украины из Беларуси – к счастью, их не фиксируется

- добавил он.

Напомним

Лукашенко назвал агрессию против беларуси единственной причиной для вступления в войну. Он также заявил о готовности к встрече с Владимиром Зеленским.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Техника
Военное положение
Война в Украине
Минск
Государственная граница Украины
Беларусь
Государственная пограничная служба Украины
Украина