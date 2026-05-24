Перемещение техники или войск в приграничной зоне беларуси не фиксируется - Демченко
На границе с беларусью не фиксируют перемещение техники или войск для наступления. россия давит на минск, но ударные группировки на данный момент не сформированы.
По состоянию на 24 мая украинские пограничники не фиксируют признаков формирования ударных группировок или переброски техники со стороны беларуси вблизи границы с Украиной. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет УНН.
Если говорить о линии нашей границы, то, к счастью, по состоянию на данный момент, перемещения техники, вооружения или личного состава в непосредственной близости к нашей границе или такого накопления мы не фиксируем
По его словам, данные разведки свидетельствуют об активном давлении со стороны рф на Беларусь, чтобы Минск более масштабно присоединился собственными силами к войне против Украины.
Конечно, это представляет больший риск для нашей страны и создает возможность повторного вторжения именно с территории Беларуси
В ГПСУ подчеркнули, что стоит учитывать, будут ли это белорусские подразделения или, возможно, дополнительные силы рф, чтобы использовать эту территорию снова.
При этом Демченко рассказал, что в целом количество белорусских подразделений у границы с Украиной не меняется еще с 2022 года.
Если говорить о подразделениях армии россии, то сейчас их в большом количестве на территории беларуси нет… Если на территории Беларуси сейчас и остаются российские определенные подразделения, то это больше подразделения, связанные с логистикой, обеспечением. Если говорить о пехотных подразделениях, которые могли бы осуществить по состоянию на сейчас вторжение на территорию Украины из Беларуси – к счастью, их не фиксируется
Лукашенко назвал агрессию против беларуси единственной причиной для вступления в войну. Он также заявил о готовности к встрече с Владимиром Зеленским.