российская армия нанесла удары по Днепропетровщине: ранены ребенок и взрослый

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об очередной серии вражеских атак на два района области в течение последних суток. Оккупанты более десяти раз применяли артиллерию, беспилотники и управляемые авиационные бомбы, целясь по жилым кварталам и инфраструктуре. В результате обстрелов пострадали 13-летняя девочка и 40-летний мужчина. Об этом пишет УНН.

Детали

Никопольщина снова оказалась под плотным огнем захватчиков – под удар попали районный центр, а также Покровская и Марганецкая громады. Враг активно использовал артиллерию и дроны-камикадзе для поражения гражданских объектов.

Зафиксированы повреждения легковых и грузового автомобилей, а 40-летний местный житель получил ранения во время одного из обстрелов.

Террор мирного населения в Синельниковском районе

Не менее напряженной остается ситуация в Синельниковском районе, где россияне попали по территории Покровской громады. Вражеские снаряды изуродовали ряд частных домов, вызвав значительные разрушения жилого фонда. Во время атаки осколочные ранения получила 13-летняя девочка. Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали ребенку всю необходимую помощь, ее состояние находится под контролем врачей.

