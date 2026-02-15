$42.990.00
14 февраля, 19:48 • 10416 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 20142 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 20114 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 20757 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 19704 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 18203 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15275 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15236 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15138 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14559 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 77559 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 123918 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 70721 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 88012 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 128412 просмотра
российская армия нанесла удары по Днепропетровщине: ранены ребенок и взрослый

Киев • УНН

 • 14 просмотра

российские войска более десяти раз обстреляли два района Днепропетровщины. В результате атак ранены 13-летняя девочка и 40-летний мужчина.

российская армия нанесла удары по Днепропетровщине: ранены ребенок и взрослый

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил об очередной серии вражеских атак на два района области в течение последних суток. Оккупанты более десяти раз применяли артиллерию, беспилотники и управляемые авиационные бомбы, целясь по жилым кварталам и инфраструктуре. В результате обстрелов пострадали 13-летняя девочка и 40-летний мужчина. Об этом пишет УНН.

Детали

Никопольщина снова оказалась под плотным огнем захватчиков – под удар попали районный центр, а также Покровская и Марганецкая громады. Враг активно использовал артиллерию и дроны-камикадзе для поражения гражданских объектов.

россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД14.02.26, 16:24 • 20766 просмотров

Зафиксированы повреждения легковых и грузового автомобилей, а 40-летний местный житель получил ранения во время одного из обстрелов.

Террор мирного населения в Синельниковском районе

Не менее напряженной остается ситуация в Синельниковском районе, где россияне попали по территории Покровской громады. Вражеские снаряды изуродовали ряд частных домов, вызвав значительные разрушения жилого фонда. Во время атаки осколочные ранения получила 13-летняя девочка. Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали ребенку всю необходимую помощь, ее состояние находится под контролем врачей.

Ночная атака "шахедов" на Запорожье: разрушен частный дом и ранены три человека15.02.26, 07:10 • 726 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
Днепропетровская область
Марханец