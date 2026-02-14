россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД

российская федерация не собирается прекращать свои удары по инфраструктуре Украины, а наоборот, будет продолжать их в феврале 2026 года. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

россия собирается продолжать удары по инфраструктуре Украины в феврале - заявил он.

Дополнительно

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что действия россиян на фронте свидетельствуют об их готовности воевать до осени 2026 года.

В то же время, по данным Института изучения войны, российская сторона не идет на уступки и не меняет свои требования относительно прекращения войны в Украине. В кремле требуют вывода ВСУ со всех оккупированных рф территорий, а также хочет, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась под российским влиянием.

Кроме того, по данным все того же ISW, кремль продолжает отвергать любые существенные гарантии безопасности, которые бы защитили Украину от полной дипломатической или военной капитуляции.

Напомним

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что российские войска атакуют "объекты, связанные с военным комплексом". кремль называет украинские теплоэлектростанции и теплоцентрали "военными объектами", оправдывая свои ракетные и дроновые удары по ним.