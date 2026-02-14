$42.990.00
12:44 • 3594 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
12:18 • 6818 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
11:01 • 7756 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 11104 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 12236 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 12756 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 24933 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 41861 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 36764 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 36191 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року. країна-агресор не збирається припиняти війну.

росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД

російська федерація не збирається припиняти свої удари по інфраструктурі України, а навпаки, продовжуватиме їх у лютому 2026 року. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

росія збирається продовжувати удари по інфраструктурі України в лютому

- заявив він.

Додатково

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що дії росіян на фронті свідчать про їхню готовність воювати до осені 2026 року.

Водночас за даними Інституту вивчення війни, російська сторона не йде на поступки і не змінює свої вимог щодо припинення війни в Україні. У кремлі вимагають виведення ЗСУ з усіх окупованих рф територій, а також хоче, щоб Україна й надалі залишалась під російським впливом.

Крім того, за даними все того ж ISW, кремль продовжує відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки, які б захистили Україну від повної дипломатичної чи військової капітуляції.

Нагадаємо

Речник путіна дмитро пєсков заявив, що російські війська атакують "об'єкти, пов'язані з військовим комплексом". кремль називає українські теплоелектростанції і теплоцентралі "військовими об’єктами", виправдовуючи свої ракетні і дронові удари по них.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
