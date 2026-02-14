росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД

російська федерація не збирається припиняти свої удари по інфраструктурі України, а навпаки, продовжуватиме їх у лютому 2026 року. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

росія збирається продовжувати удари по інфраструктурі України в лютому - заявив він.

Додатково

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що дії росіян на фронті свідчать про їхню готовність воювати до осені 2026 року.

Водночас за даними Інституту вивчення війни, російська сторона не йде на поступки і не змінює свої вимог щодо припинення війни в Україні. У кремлі вимагають виведення ЗСУ з усіх окупованих рф територій, а також хоче, щоб Україна й надалі залишалась під російським впливом.

Крім того, за даними все того ж ISW, кремль продовжує відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки, які б захистили Україну від повної дипломатичної чи військової капітуляції.

Нагадаємо

Речник путіна дмитро пєсков заявив, що російські війська атакують "об'єкти, пов'язані з військовим комплексом". кремль називає українські теплоелектростанції і теплоцентралі "військовими об’єктами", виправдовуючи свої ракетні і дронові удари по них.