Волонтер постраждав від атаки FPV-дрона на Куп’янщині під час евакуації місцевих: прокуратура розпочала розслідування
Київ • УНН
23 лютого у селі Прилютове Куп’янського району волонтер отримав поранення внаслідок влучання FPV-дрона у дорогу. Він їхав на евакуацію місцевих жителів, транспортний засіб пошкоджено, потерпілого госпіталізовано.
На Куп’янщині внаслідок атаки FPV-дрона постраждав волонтер. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що, за даними слідства, 23 лютого близько 13:20 у селі Прилютове Куп’янського району волонтер отримав поранення внаслідок влучання FPV-дрона у дорогу, коли їхав на евакуацію місцевих жителів. Транспортний засіб пошкоджено.
Потерпілого госпіталізовано до лікарні для надання необхідної медичної допомоги
Вказується, що за процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Наприкінці січня штаб 22-го мотострілецького полку рф відзвітував про швидкі успіхи в Куп'янську. російські штурмові підрозділи опинилися в оточенні без артилерійської підтримки через фальшиві доповіді.
