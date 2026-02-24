Волонтер постраждав від атаки FPV-дрона на Куп’янщині під час евакуації місцевих: прокуратура розпочала розслідування

$43.270.01
23 лютого, 17:51 • 11684 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 23019 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 19490 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 19532 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 15796 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 12939 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 11959 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12686 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 44699 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 49101 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 23919 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 44699 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 49101 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 142177 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 151348 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 8722 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 7300 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 10874 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 30958 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 64878 перегляди
Волонтер постраждав від атаки FPV-дрона на Куп’янщині під час евакуації місцевих: прокуратура розпочала розслідування

Київ • УНН

 • 186 перегляди

23 лютого у селі Прилютове Куп’янського району волонтер отримав поранення внаслідок влучання FPV-дрона у дорогу. Він їхав на евакуацію місцевих жителів, транспортний засіб пошкоджено, потерпілого госпіталізовано.

Волонтер постраждав від атаки FPV-дрона на Куп’янщині під час евакуації місцевих: прокуратура розпочала розслідування

На Куп’янщині внаслідок атаки FPV-дрона постраждав волонтер. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, за даними слідства, 23 лютого близько 13:20 у селі Прилютове Куп’янського району волонтер отримав поранення внаслідок влучання FPV-дрона у дорогу, коли їхав на евакуацію місцевих жителів. Транспортний засіб пошкоджено.

Потерпілого госпіталізовано до лікарні для надання необхідної медичної допомоги

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що за процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

Наприкінці січня штаб 22-го мотострілецького полку рф відзвітував про швидкі успіхи в Куп'янську. російські штурмові підрозділи опинилися в оточенні без артилерійської підтримки через фальшиві доповіді.

Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіян27.01.26, 11:41 • 37074 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКримінал
Війна в Україні