Волонтер пострадал от атаки FPV-дрона на Купянщине во время эвакуации местных: прокуратура начала расследование
Киев • УНН
23 февраля в селе Прилютово Купянского района волонтер получил ранения в результате попадания FPV-дрона в дорогу. Он ехал на эвакуацию местных жителей, транспортное средство повреждено, пострадавший госпитализирован.
В Купянском районе в результате атаки FPV-дрона пострадал волонтер. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что, по данным следствия, 23 февраля около 13:20 в селе Прилютово Купянского района волонтер получил ранения в результате попадания FPV-дрона в дорогу, когда ехал на эвакуацию местных жителей. Транспортное средство повреждено.
Пострадавший госпитализирован в больницу для оказания необходимой медицинской помощи
Указывается, что при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
В конце января штаб 22-го мотострелкового полка РФ отчитался о быстрых успехах в Купянске. Российские штурмовые подразделения оказались в окружении без артиллерийской поддержки из-за фальшивых докладов.
