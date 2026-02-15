$42.990.00
14 лютого, 19:48 • 10442 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 20210 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 20172 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 20815 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 19735 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 18213 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15281 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15239 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15143 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14561 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
російська армія завдала ударів по Дніпропетровщині: поранено дитину та дорослого

Київ • УНН

 • 34 перегляди

російські війська понад десять разів обстріляли два райони Дніпропетровщини. Внаслідок атак поранено 13-річну дівчинку та 40-річного чоловіка.

російська армія завдала ударів по Дніпропетровщині: поранено дитину та дорослого

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про чергову серію ворожих атак на два райони області протягом останньої доби. Окупанти понад десять разів застосовували артилерію, безпілотники та керовані авіаційні бомби, цілячись по житлових кварталах та інфраструктурі. Унаслідок обстрілів постраждали 13-річна дівчинка та 40-річний чоловік. Про це пише УНН.

Деталі

Нікопольщина знову опинилася під щільним вогнем загарбників – під удар потрапили районний центр, а також Покровська та Марганецька громади. Ворог активно використовував артилерію та дрони-камікадзе для ураження цивільних об'єктів.

росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД14.02.26, 16:24 • 20807 переглядiв

Зафіксовані пошкодження легкових та вантажного автомобілів, а 40-річний місцевий мешканець отримав поранення під час одного з обстрілів.

Терор мирного населення у Синельниківському районі

Не менш напруженою залишається ситуація у Синельниківському районі, де росіяни поцілили по території Покровської громади. Ворожі снаряди понівечили низку приватних будинків, спричинивши значні руйнування житлового фонду. Під час атаки осколкові поранення отримала 13-річна дівчинка. Медики оперативно прибули на місце події та надали дитині всю необхідну допомогу, її стан перебуває під контролем лікарів.

Нічна атака "шахедів" на Запоріжжя: зруйновано приватний будинок та поранено трьох людей15.02.26, 07:10 • 770 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Дніпропетровська область
Марганець (місто)