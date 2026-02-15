російська армія завдала ударів по Дніпропетровщині: поранено дитину та дорослого
Київ • УНН
російські війська понад десять разів обстріляли два райони Дніпропетровщини. Внаслідок атак поранено 13-річну дівчинку та 40-річного чоловіка.
Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про чергову серію ворожих атак на два райони області протягом останньої доби. Окупанти понад десять разів застосовували артилерію, безпілотники та керовані авіаційні бомби, цілячись по житлових кварталах та інфраструктурі. Унаслідок обстрілів постраждали 13-річна дівчинка та 40-річний чоловік. Про це пише УНН.
Деталі
Нікопольщина знову опинилася під щільним вогнем загарбників – під удар потрапили районний центр, а також Покровська та Марганецька громади. Ворог активно використовував артилерію та дрони-камікадзе для ураження цивільних об'єктів.
Зафіксовані пошкодження легкових та вантажного автомобілів, а 40-річний місцевий мешканець отримав поранення під час одного з обстрілів.
Терор мирного населення у Синельниківському районі
Не менш напруженою залишається ситуація у Синельниківському районі, де росіяни поцілили по території Покровської громади. Ворожі снаряди понівечили низку приватних будинків, спричинивши значні руйнування житлового фонду. Під час атаки осколкові поранення отримала 13-річна дівчинка. Медики оперативно прибули на місце події та надали дитині всю необхідну допомогу, її стан перебуває під контролем лікарів.
