Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 35921 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 72515 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 61131 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 71267 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 39752 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 69587 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 65427 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 39163 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 38299 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
россияне нанесли удар по городу Марганец Днепропетровской области: шестеро пострадавших

Киев • УНН

 • 354 просмотра

российские войска обстреляли город Марганец Днепропетровской области, в результате чего пострадали шесть человек: четыре женщины в возрасте от 37 до 74 лет и двое парней 13 и 18 лет. Оккупанты также атаковали Никопольский район, Никополь и села Мировской, Марганецкой и Покровской сельской общины.

россияне нанесли удар по городу Марганец Днепропетровской области: шестеро пострадавших

российские захватчики продолжают атаковать Днепропетровскую область. В частности, в городе Марганец от вражеских обстрелов пострадали шесть человек, пишет УНН со ссылкой на полицию области.

Подробности

За прошедшие сутки после 12 часов армия РФ совершила артобстрел города Марганец. Попадания пришлись по многоквартирным и частным домам – в эпицентре взрыва оказались люди. В результате ударов пострадали четыре женщины в возрасте от 37 до 74 лет, и двое парней 13 и 18 лет. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь

 - говорится в сообщении.

Всего в течение суток 13 сентября оккупанты направили на территорию Никопольского района беспилотники, тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Сегодня же после 4 утра оккупанты били реактивными системами залпового огня. Кроме Марганца под обстрелом оказался Никополь и села Мировской, Марганецкой и Покровской сельской общины.

Дежурные части Никопольского РУП обработали более полусотни заявлений о вражеских атаках. Правоохранители зафиксировали повреждения предприятий, спорткомплекса и спортшколы, учебных заведений, магазинов, кафе, аптеки, парикмахерской, многоэтажек и частных домов – произошло несколько возгораний. В зданиях разбиты крыши и потолки, изуродованы фасады и стены, выбиты стекла на окнах и балконах

- говорится в сообщении полиции.

13 сентября в полдень и вечером россияне атаковали FPV-дронами и БПЛА Межевскую общину. Враги попали по частным домам и пожарному автомобилю. Дома жителей получили разрушения.

Также вчера враг направил на город Днепр ракету. После обстрела возник пожар. Чрезвычайники потушили огонь

- добавили в полиции.

Дополнение

российские захватчики не прекращают наносить удары по позициям украинских военных и гражданскому населению. В результате этого есть погибшие и пострадавшие.

Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с советниками по безопасности Германии, Британии, Франции и Италии почтили память 22 погибших, включая 4 детей, от российской ракеты в Дарницком районе Киева. Ткаченко подчеркнул, что западные партнеры должны видеть, каким террористам противостоит Украина.

Павел Зинченко

