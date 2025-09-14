россияне нанесли удар по городу Марганец Днепропетровской области: шестеро пострадавших

российские войска обстреляли город Марганец Днепропетровской области, в результате чего пострадали шесть человек: четыре женщины в возрасте от 37 до 74 лет и двое парней 13 и 18 лет. Оккупанты также атаковали Никопольский район, Никополь и села Мировской, Марганецкой и Покровской сельской общины.