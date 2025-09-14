россияне нанесли удар по городу Марганец Днепропетровской области: шестеро пострадавших
Киев • УНН
российские войска обстреляли город Марганец Днепропетровской области, в результате чего пострадали шесть человек: четыре женщины в возрасте от 37 до 74 лет и двое парней 13 и 18 лет. Оккупанты также атаковали Никопольский район, Никополь и села Мировской, Марганецкой и Покровской сельской общины.
российские захватчики продолжают атаковать Днепропетровскую область. В частности, в городе Марганец от вражеских обстрелов пострадали шесть человек, пишет УНН со ссылкой на полицию области.
Подробности
За прошедшие сутки после 12 часов армия РФ совершила артобстрел города Марганец. Попадания пришлись по многоквартирным и частным домам – в эпицентре взрыва оказались люди. В результате ударов пострадали четыре женщины в возрасте от 37 до 74 лет, и двое парней 13 и 18 лет. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь
Всего в течение суток 13 сентября оккупанты направили на территорию Никопольского района беспилотники, тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Сегодня же после 4 утра оккупанты били реактивными системами залпового огня. Кроме Марганца под обстрелом оказался Никополь и села Мировской, Марганецкой и Покровской сельской общины.
Дежурные части Никопольского РУП обработали более полусотни заявлений о вражеских атаках. Правоохранители зафиксировали повреждения предприятий, спорткомплекса и спортшколы, учебных заведений, магазинов, кафе, аптеки, парикмахерской, многоэтажек и частных домов – произошло несколько возгораний. В зданиях разбиты крыши и потолки, изуродованы фасады и стены, выбиты стекла на окнах и балконах
13 сентября в полдень и вечером россияне атаковали FPV-дронами и БПЛА Межевскую общину. Враги попали по частным домам и пожарному автомобилю. Дома жителей получили разрушения.
Также вчера враг направил на город Днепр ракету. После обстрела возник пожар. Чрезвычайники потушили огонь
Дополнение
российские захватчики не прекращают наносить удары по позициям украинских военных и гражданскому населению. В результате этого есть погибшие и пострадавшие.
Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с советниками по безопасности Германии, Британии, Франции и Италии почтили память 22 погибших, включая 4 детей, от российской ракеты в Дарницком районе Киева. Ткаченко подчеркнул, что западные партнеры должны видеть, каким террористам противостоит Украина.