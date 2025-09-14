росіяни завдали удару по місту Марганець Дніпропетровської області: шестеро постраждалих
Київ • УНН
російські війська обстріляли місто Марганець Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали шестеро людей: чотири жінки віком від 37 до 74 років та двоє хлопців 13 і 18 років. Окупанти також атакували Нікопольський район, Нікополь та села Мирівської, Марганецької та Покровської сільської громади.
російські загарбники продовжують атакувати Дніпропетровську область. Зокрема у міста Марганець від ворожих обстрілів постраждало шестеро людей, пише УНН з посиланням на поліцію області.
Деталі
Минулої доби після 12-ї години армія рф здійснила артобстріл міста Марганець. Влучання прийшлись по багатоквартирних та приватних будинках - в епіцентрі вибуху опинилися люди. Внаслідок ударів постраждало четверо жінок віком від 37 до 74 років, та двоє хлопців 13 та 18 років. Всім потерпілим надали медичну допомогу
Загалом впродовж доби 13 вересня окупанти скерували на територію Нікопольського району безпілотники, важку артилерію та FPV-дрони. Сьогодні ж після 4-ї ранку окупанти били реактивними системами залпового вогню. Крім Марганця під обстрілом опинився Нікополь та села Мирівської, Марганецької та Покровської сільської громади.
Чергові частини Нікопольського РУП опрацювали понад півсотні заяв про ворожі атаки. Правоохоронці зафіксували пошкодження підприємств, спорткомплексу та спортшколи, навчальних закладів, магазинів, кафе, аптеки, перукарні, багатоповерхівок та приватних осель - сталося декілька займань. В будівлях потрощені дахи та стелі, понівечені фасади та стіни, вибиті шибки на вікнах та балконах
13 вересня опівдні та ввечері росіяни атакували FPV-дронами та БпЛА Межівську громаду. Вороги поцілили по приватних будинках та пожежному автомобілю. Оселі мешканців зазнали руйнувань.
Також учора ворог скерував на місто Дніпро ракету. Після обстрілу виникла пожежа. Надзвичайники загасили вогонь
Доповнення
російські загарбники не припиняють завдавати ударів по позиціях українських військових та цивільному населенню. Внаслідок цього є загиблі і постраждалі.
Голова Київської МВА Тимур Ткаченко та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з радниками з безпеки Німеччини, Британії, Франції та Італії вшанували пам'ять 22 загиблих, включаючи 4 дітей, від російської ракети в Дарницькому районі Києва. Ткаченко наголосив, що західні партнери повинні бачити, яким терористам протистоїть Україна.