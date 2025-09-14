росіяни завдали удару по місту Марганець Дніпропетровської області: шестеро постраждалих

$41.310.00
48.270.00
ukenru
09:08 • 5310 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 35622 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 72212 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 60901 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 71061 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 39677 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 69401 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 65312 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39138 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 38274 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
5.6м/с
29%
758мм
Популярнi новини
путін і лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом на навчаннях "захід-2025" - BILD14 вересня, 01:28 • 8422 перегляди
"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України14 вересня, 02:31 • 16728 перегляди
Рубіо про атаку російських дронів на Польщу: це неприйнятно, але є сумніви щодо цілей14 вересня, 03:08 • 6660 перегляди
Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежуVideo14 вересня, 04:31 • 10576 перегляди
Ворожий удар по Костянтинівці: кількість загиблих та поранених зросла05:23 • 5848 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 72017 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 45145 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 44724 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 69399 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 42326 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Кім Чен Ин
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Європа
Харків
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto09:45 • 1404 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 18768 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 65312 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 51669 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 99624 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
The Guardian
Шахед-136
Bild

росіяни завдали удару по місту Марганець Дніпропетровської області: шестеро постраждалих

Київ • УНН

 • 62 перегляди

російські війська обстріляли місто Марганець Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали шестеро людей: чотири жінки віком від 37 до 74 років та двоє хлопців 13 і 18 років. Окупанти також атакували Нікопольський район, Нікополь та села Мирівської, Марганецької та Покровської сільської громади.

росіяни завдали удару по місту Марганець Дніпропетровської області: шестеро постраждалих

російські загарбники продовжують атакувати Дніпропетровську область. Зокрема у міста Марганець від ворожих обстрілів постраждало шестеро людей, пише УНН з посиланням на поліцію області.

Деталі

Минулої доби після 12-ї години армія рф здійснила артобстріл міста Марганець. Влучання прийшлись по багатоквартирних та приватних будинках - в епіцентрі вибуху опинилися люди. Внаслідок ударів постраждало четверо жінок віком від 37 до 74 років, та двоє хлопців 13 та 18 років. Всім потерпілим надали медичну допомогу

 - говориться у повідомленні.

Загалом впродовж доби 13 вересня окупанти скерували на територію Нікопольського району безпілотники, важку артилерію та FPV-дрони. Сьогодні ж після 4-ї ранку окупанти били реактивними системами залпового вогню. Крім Марганця під обстрілом опинився Нікополь та села Мирівської, Марганецької та Покровської сільської громади.

Чергові частини Нікопольського РУП опрацювали понад півсотні заяв про ворожі атаки. Правоохоронці зафіксували пошкодження підприємств, спорткомплексу та спортшколи, навчальних закладів, магазинів, кафе, аптеки, перукарні, багатоповерхівок та приватних осель - сталося декілька займань. В будівлях потрощені дахи та стелі, понівечені фасади та стіни, вибиті шибки на вікнах та балконах

- говориться у повідомленні поліції.

13 вересня опівдні та ввечері росіяни атакували FPV-дронами та БпЛА Межівську громаду. Вороги поцілили по приватних будинках та пожежному автомобілю. Оселі мешканців зазнали руйнувань.

Також учора ворог скерував на місто Дніпро ракету. Після обстрілу виникла пожежа. Надзвичайники загасили вогонь

- додали в поліції.

Доповнення

російські загарбники не припиняють завдавати ударів по позиціях українських військових та цивільному населенню. Внаслідок цього є загиблі і постраждалі.

Голова Київської МВА Тимур Ткаченко та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з радниками з безпеки Німеччини, Британії, Франції та Італії вшанували пам'ять 22 загиблих, включаючи 4 дітей, від російської ракети в Дарницькому районі Києва. Ткаченко наголосив, що західні партнери повинні бачити, яким терористам протистоїть Україна.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Аптека
Національна поліція України
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Марганець (місто)
Андрій Єрмак
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Україна
Київ