росіяни завдали удару по місту Марганець Дніпропетровської області: шестеро постраждалих

російські війська обстріляли місто Марганець Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали шестеро людей: чотири жінки віком від 37 до 74 років та двоє хлопців 13 і 18 років. Окупанти також атакували Нікопольський район, Нікополь та села Мирівської, Марганецької та Покровської сільської громади.