Атака врага на Днепропетровщину: погибла 47-летняя женщина

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Утром 24 августа россияне атаковали Днепропетровскую область БПЛА и ракетами. В результате удара погибла 47-летняя женщина, есть повреждения зданий.

Утром 24 августа россияне атаковали БпЛА Синельниковщину Днепропетровской области. В Дубовиковской общине погибла 47-летняя женщина. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате удара есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. Горели также многоквартирный и частный дома и летняя кухня. 

Беспилотники противник направлял и на Межевскую общину. Там вспыхнули частный дом и хозяйственная постройка. По Маломихайловской общине российские войска ударили КАБами. Разрушены частные дома.

- констатировал Лысак.

Он также рассказал, что ночью враг ударил ракетой по Павлограду, в результате чего возник пожар, спасатели огонь потушили.

"Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Красногригорьевской общинам. Повреждена пятиэтажка", - резюмировал руководитель Днепропетровской ОВА.Атааааааааа

Напомним

Накануне в результате атаки вражеских дронов и обстрелов из артиллерии на Днепропетровщине ранены 9 человек, один человек погиб.

