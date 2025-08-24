Атака врага на Днепропетровщину: погибла 47-летняя женщина
Утром 24 августа россияне атаковали Днепропетровскую область БПЛА и ракетами. В результате удара погибла 47-летняя женщина, есть повреждения зданий.
Утром 24 августа россияне атаковали БпЛА Синельниковщину Днепропетровской области. В Дубовиковской общине погибла 47-летняя женщина. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, информирует УНН.
По его словам, в результате удара есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. Горели также многоквартирный и частный дома и летняя кухня.
Беспилотники противник направлял и на Межевскую общину. Там вспыхнули частный дом и хозяйственная постройка. По Маломихайловской общине российские войска ударили КАБами. Разрушены частные дома.
Он также рассказал, что ночью враг ударил ракетой по Павлограду, в результате чего возник пожар, спасатели огонь потушили.
"Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Красногригорьевской общинам. Повреждена пятиэтажка", - резюмировал руководитель Днепропетровской ОВА.Атааааааааа
Накануне в результате атаки вражеских дронов и обстрелов из артиллерии на Днепропетровщине ранены 9 человек, один человек погиб.
