Атака ворога на Дніпропетровщину: загинула 47-річна жінка
Київ • УНН
Вранці 24 серпня росіяни атакували Дніпропетровську область БпЛА та ракетами. Внаслідок удару загинула 47-річна жінка, є пошкодження будівель.
Вранці 24 серпня росіяни атакували БпЛА Синельниківщину Дніпропетровської області. У Дубовиківській громаді загинула 47-річна жінка. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок удару є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства. Горіли також багатоквартирний та приватний будинки й літня кухня.
Безпілотники противник скеровував і на Межівську громаду. Там спалахнули приватна оселя та господарська споруда. По Маломихайлівській громаді російські війська вгатили КАБами. Потрощені приватні будинки.
Він також розповів, що вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду, в результаті чого виникла пожежа, рятувальники вогонь загасили.
"Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечена пʼятиповерхівка", - резюмував керівник Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок атаки ворожих дронів і обстрілів з артилерії на Дніпропетровщині поранено 9 осіб, одна людина загинула.
