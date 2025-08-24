$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 39176 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 43846 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 39607 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 25140 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 50067 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 33183 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 33255 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26161 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25510 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14543 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Атака ворога на Дніпропетровщину: загинула 47-річна жінка

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Вранці 24 серпня росіяни атакували Дніпропетровську область БпЛА та ракетами. Внаслідок удару загинула 47-річна жінка, є пошкодження будівель.

Атака ворога на Дніпропетровщину: загинула 47-річна жінка

Вранці 24 серпня росіяни атакували БпЛА Синельниківщину Дніпропетровської області. У Дубовиківській громаді загинула 47-річна жінка. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок удару є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства. Горіли також багатоквартирний та приватний будинки й літня кухня. 

Безпілотники противник скеровував і на Межівську громаду. Там спалахнули приватна оселя та господарська споруда. По Маломихайлівській громаді російські війська вгатили КАБами. Потрощені приватні будинки.

- констатував Лисак.

Він також розповів, що вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду, в результаті чого виникла пожежа, рятувальники вогонь загасили.

"Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечена пʼятиповерхівка", - резюмував керівник Дніпропетровської ОВА.Атааааааааа

Нагадаємо

Напередодні внаслідок атаки ворожих дронів і обстрілів з артилерії на Дніпропетровщині поранено 9 осіб, одна людина загинула.

