Ворог масовано вдарив по Запорізькій області: є поранені
Київ • УНН
Чоловік та жінка отримали поранення внаслідок ворожого удару по Пологівському району Запорізької області. Окупанти завдали 478 ударів по 11 населених пунктах регіону.
Чоловік та жінка поранені внаслідок ворожого удару по Пологівському району Запорізької області. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, упродовж доби окупанти завдали 478 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області - зокрема, війська рф здійснили 2 авіаційних удари по Новоандріївці. Крім того:
- 7 обстрілів з РСЗВ накрили Плавні, Гуляйполе, Малинівку, Малу Токмачку;
- 315 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Малинівку, Новоандріївку;
- 154 артилерійських удари завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Роботиного, Чарівного, Новоандріївки.
"Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків та господарчих споруд", - резюмував Федоров.
Нагадаємо
Внаслідок двох ракетних ударів армії рф по Запоріжжю вранці 21 серпня пошкоджень зазнала низка обʼєктів промислової інфраструктури, багатоповерхівки та приватні будинки. Обійшлось без постраждалих.
