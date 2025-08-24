Ворог масовано вдарив по Запорізькій області: є поранені

$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 40856 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 45966 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 40960 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 25992 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 51085 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 33442 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 33763 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26312 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25649 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14680 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Теги
Автори
Сили оборони зупинили наступ росіян на Донеччині та взяли у полон 16 військових - ГУРVideo23 серпня, 20:20 • 6744 перегляди
86 років з дня підписання пакту Молотова-Ріббентропа: Україна закликає світ не повторювати помилок минулого23 серпня, 20:47 • 7210 перегляди
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto00:24 • 10717 перегляди
Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо01:39 • 4500 перегляди
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW02:03 • 10094 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 40855 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 29268 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 40960 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 31168 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 51084 перегляди
Реклама
Актуальне
Ворог масовано вдарив по Запорізькій області: є поранені

Київ • УНН

 • 1488 перегляди

Чоловік та жінка отримали поранення внаслідок ворожого удару по Пологівському району Запорізької області. Окупанти завдали 478 ударів по 11 населених пунктах регіону.

Ворог масовано вдарив по Запорізькій області: є поранені

Чоловік та жінка поранені внаслідок ворожого удару по Пологівському району Запорізької області. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, упродовж доби окупанти завдали 478 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області - зокрема, війська рф здійснили 2 авіаційних удари по Новоандріївці. Крім того:

  • 7 обстрілів з РСЗВ накрили Плавні, Гуляйполе, Малинівку, Малу Токмачку;
    • 315 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Малинівку, Новоандріївку;
      • 154 артилерійських удари завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Роботиного, Чарівного, Новоандріївки.

        "Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків та господарчих споруд", - резюмував Федоров.

        Нагадаємо

        Внаслідок двох ракетних ударів армії рф по Запоріжжю вранці 21 серпня пошкоджень зазнала низка обʼєктів промислової інфраструктури, багатоповерхівки та приватні будинки. Обійшлось без постраждалих.

        Війна в Україні
        Запорізька область
        Запоріжжя