Враг массированно ударил по Запорожской области: есть раненые

Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 40114 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 45097 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 40399 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 25652 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 50659 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 33373 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 33581 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 26285 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25629 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14661 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 40114 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 28987 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 40399 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 30970 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 50659 просмотра
Враг массированно ударил по Запорожской области: есть раненые

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Мужчина и женщина получили ранения в результате вражеского удара по Пологовскому району Запорожской области. Оккупанты нанесли 478 ударов по 11 населенным пунктам региона.

Враг массированно ударил по Запорожской области: есть раненые

Мужчина и женщина ранены в результате вражеского удара по Пологовскому району Запорожской области. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 478 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области - в частности, войска РФ совершили 2 авиационных удара по Новоандреевке. Кроме того:

  • 7 обстрелов из РСЗО накрыли Плавни, Гуляйполе, Малиновку, Малую Токмачку;
    • 315 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степногорск, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Малиновку, Новоандреевку;
      • 154 артиллерийских удара нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Малиновки, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Работино, Чаривного, Новоандреевки.

        "Поступило 13 сообщений о разрушении домов и хозяйственных построек", - резюмировал Федоров.

        Напомним

        В результате двух ракетных ударов армии РФ по Запорожью утром 21 августа повреждения получили ряд объектов промышленной инфраструктуры, многоэтажки и частные дома. Обошлось без пострадавших.

        Вадим Хлюдзинский

        Война в Украине
        Запорожская область
        Запорожье