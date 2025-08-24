Враг массированно ударил по Запорожской области: есть раненые
Киев • УНН
Мужчина и женщина получили ранения в результате вражеского удара по Пологовскому району Запорожской области. Оккупанты нанесли 478 ударов по 11 населенным пунктам региона.
Мужчина и женщина ранены в результате вражеского удара по Пологовскому району Запорожской области. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в течение суток оккупанты нанесли 478 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области - в частности, войска РФ совершили 2 авиационных удара по Новоандреевке. Кроме того:
- 7 обстрелов из РСЗО накрыли Плавни, Гуляйполе, Малиновку, Малую Токмачку;
- 315 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степногорск, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Малиновку, Новоандреевку;
- 154 артиллерийских удара нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Малиновки, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Работино, Чаривного, Новоандреевки.
"Поступило 13 сообщений о разрушении домов и хозяйственных построек", - резюмировал Федоров.
Напомним
В результате двух ракетных ударов армии РФ по Запорожью утром 21 августа повреждения получили ряд объектов промышленной инфраструктуры, многоэтажки и частные дома. Обошлось без пострадавших.
