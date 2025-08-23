Ворог атакував Дніпропетровщину дронами, артилерією та КАБами: одна людина загинула, 9 постраждалих
Київ • УНН
Дніпропетровщина зазнала ворожих атак дронами, артилерією та КАБами. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, дев'ять постраждали.
Унаслідок атаки ворожих дронів і обстрілів з артилерії на Дніпропетровщині поранено 9 осіб, одна людина загинула. Про це повідомив чільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
На Синельниківщині сьогодні – 9 постраждалих від ворожого терору. Одна людина, на жаль загинула. Щирі співчуття рідним та близьким
Загалом в районі, враховуючи уточнення щодо ранкових ударів та інформацію за день, понівечені 7 приватних будинків і мікроавтобус. Виникли пожежі – вогонь загасили. Це наслідки атак безпілотниками та КАБами.
Потерпала й Нікопольщина. Противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Застосовував FPV-дрони та артилерію. Зачепило газогін та лінію електропередач. Люди неушкоджені
