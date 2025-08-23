Ворог атакував Дніпропетровщину дронами, артилерією та КАБами: одна людина загинула, 9 постраждалих

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 25117 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 25258 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 26287 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 16973 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 39904 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 30957 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 28686 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25340 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24827 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13954 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.7м/с
55%
745мм
Популярнi новини
НАТО планує збільшувати військову допомогу Україні - голова Військового комітету23 серпня, 07:15 • 6004 перегляди
Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідкиPhotoVideo23 серпня, 07:59 • 12665 перегляди
Зв'язали та заклеїли рот: у Харкові скоїли напад на матір українського військовогоPhotoVideo23 серпня, 09:07 • 8174 перегляди
Ранкова атака рф на Київ: поліція показала дрон, який впавPhoto23 серпня, 09:13 • 10898 перегляди
Китай висловив готовність направити війська в Україну в межах миротворчої місії - ЗМІ23 серпня, 09:52 • 13625 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 25125 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 22547 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 26293 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 26249 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 39909 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Реджеп Тайїп Ердоган
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 28689 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 18378 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 20259 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 22918 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 30424 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Євро
КАБ-500
КАБ-250

Ворог атакував Дніпропетровщину дронами, артилерією та КАБами: одна людина загинула, 9 постраждалих

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Дніпропетровщина зазнала ворожих атак дронами, артилерією та КАБами. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, дев'ять постраждали.

Ворог атакував Дніпропетровщину дронами, артилерією та КАБами: одна людина загинула, 9 постраждалих

Унаслідок атаки ворожих дронів і обстрілів з артилерії на Дніпропетровщині поранено 9 осіб, одна людина загинула. Про це повідомив чільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

На Синельниківщині сьогодні – 9 постраждалих від ворожого терору. Одна людина, на жаль загинула. Щирі співчуття рідним та близьким

- йдеться у повідомленні.

Загалом в районі, враховуючи уточнення щодо ранкових ударів та інформацію за день, понівечені 7 приватних будинків і мікроавтобус. Виникли пожежі – вогонь загасили. Це наслідки атак безпілотниками та КАБами.

Потерпала й Нікопольщина. Противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Застосовував FPV-дрони та артилерію. Зачепило газогін та лінію електропередач. Люди неушкоджені

- додали в ОВА.

Війська рф атакували з дрона 15-річного хлопця в Новорайську на Херсонщині 23.08.25, 16:13 • 2266 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Сергій Лисак
КАБ-500
КАБ-250
Дніпропетровська область
Покров
Синельникове
Марганець (місто)
Falcon 9
Україна
Безпілотний літальний апарат