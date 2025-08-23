Враг атаковал Днепропетровщину дронами, артиллерией и КАБами: один человек погиб, 9 пострадавших
Киев • УНН
Днепропетровщина подверглась вражеским атакам дронами, артиллерией и КАБами. В результате обстрелов один человек погиб, девять пострадали.
В результате атаки вражеских дронов и обстрелов из артиллерии на Днепропетровщине ранены 9 человек, один человек погиб. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
На Синельниковщине сегодня – 9 пострадавших от вражеского террора. Один человек, к сожалению, погиб. Искренние соболезнования родным и близким
Всего в районе, учитывая уточнения по утренним ударам и информацию за день, повреждены 7 частных домов и микроавтобус. Возникли пожары – огонь потушили. Это последствия атак беспилотниками и КАБами.
Пострадала и Никопольщина. Противник попал по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригоровской громадам. Применял FPV-дроны и артиллерию. Задело газопровод и линию электропередач. Люди не пострадали
