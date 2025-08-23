Враг атаковал Днепропетровщину дронами, артиллерией и КАБами: один человек погиб, 9 пострадавших

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 25237 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 25366 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 26376 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 17022 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 39969 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 30968 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 28731 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25349 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24833 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13960 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Популярные новости
НАТО планирует увеличивать военную помощь Украине - глава Военного комитета23 августа, 07:15 • 6004 просмотра
Ночная атака рф дронами: что известно о последствияхPhotoVideo23 августа, 07:59 • 12665 просмотра
Связали и заклеили рот: в Харькове совершили нападение на мать украинского военногоPhotoVideo23 августа, 09:07 • 8174 просмотра
Утренняя атака рф на Киев: полиция показала упавший дронPhoto23 августа, 09:13 • 10898 просмотра
Китай выразил готовность направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии - СМИ23 августа, 09:52 • 13625 просмотра
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 25237 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 22595 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 26376 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 26278 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 39969 просмотра
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 28738 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 18400 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 20279 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 22938 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 30437 просмотра
Враг атаковал Днепропетровщину дронами, артиллерией и КАБами: один человек погиб, 9 пострадавших

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Днепропетровщина подверглась вражеским атакам дронами, артиллерией и КАБами. В результате обстрелов один человек погиб, девять пострадали.

Враг атаковал Днепропетровщину дронами, артиллерией и КАБами: один человек погиб, 9 пострадавших

В результате атаки вражеских дронов и обстрелов из артиллерии на Днепропетровщине ранены 9 человек, один человек погиб. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

На Синельниковщине сегодня – 9 пострадавших от вражеского террора. Один человек, к сожалению, погиб. Искренние соболезнования родным и близким

- говорится в сообщении.

Всего в районе, учитывая уточнения по утренним ударам и информацию за день, повреждены 7 частных домов и микроавтобус. Возникли пожары – огонь потушили. Это последствия атак беспилотниками и КАБами.

Пострадала и Никопольщина. Противник попал по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригоровской громадам. Применял FPV-дроны и артиллерию. Задело газопровод и линию электропередач. Люди не пострадали

- добавили в ОВА.

Войска рф атаковали с дрона 15-летнего парня в Новорайске Херсонской области23.08.25, 16:13 • 2284 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Сергей Лысак
КАБ-500
КАБ-250
Днепропетровская область
Покров, Украина
Синельниково
Марханец
Сокол 9
Украина
Беспилотный летательный аппарат