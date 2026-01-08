Ракетный удар по Кривому Рогу: пятеро пострадавших, среди них - ребенок
Киев • УНН
Вечером враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Пострадали пять человек, среди них ребенок, 57-летний мужчина в тяжелом состоянии.
Вечером враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Пострадали пять человек, среди них — ребенок. 57-летний мужчина в тяжелом состоянии. Выбиты окна и балконы в нескольких многоэтажках. Также повреждена инфраструктура
Добавим
Кроме того, по словам Гайваненко, враг атаковал беспилотником Каменский район.
Также в течение дня противник целился по Никопольщине — райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой громадам. Применял FPV-дроны и артиллерию.
Повреждены пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто, линия электропередач. Задело также инфраструктуру.
На Васильковскую громаду, что на Синельниковщине, российская армия направила БпЛА. Возник пожар. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, 3 легковых автомобиля.