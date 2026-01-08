Ракетний удар по Кривому Рогу: п'ятеро постраждалих, серед них - дитина
Київ • УНН
Ввечері ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждали п'ятеро людей, серед них дитина, 57-річний чоловік у важкому стані.
У результаті вечірнього удару рф по Кривому Рогу постраждало п'яткро людей, серед них - дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.
Ввечері ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Постраждали п'ятеро людей, серед них — дитина. 57-річний чоловік у важкому стані. Побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також понівечена інфраструктура
Крім того, за словами Гайваненка, ворог атакував безпілотником Кам'янський район.
Також протягом дня противник цілив по Нікопольщині — райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. Застосовував FPV-дрони та артилерію.
Понівечені п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто, лінія електропередач. Зачепило також інфраструктуру.
На Васильківську громаду, що на Синельниківщині, російська армія спрямувала БпЛА. Виникла пожежа. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, 3 легковики.