17 декабря, 20:01 • 16391 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 29846 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 33671 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 56239 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 34800 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 27063 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 24468 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22705 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19475 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28985 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Кривой Рог подвергся атаке рф дронами: четверо пострадавших

Киев • УНН

 4350 просмотра

В Кривом Роге в результате атаки БПЛА пострадали четыре человека, двое госпитализированы. Повреждены частные и двухэтажные дома, админздание и учреждение культуры. Никопольщину обстреляли из РСЗО и FPV-дроном.

Кривой Рог подвергся атаке рф дронами: четверо пострадавших

В Днепропетровской области российские войска атаковали Кривой Рог дронами, известно о 4 пострадавших и разрушениях, сообщил в четверг и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

В Кривом Роге из-за атаки БпЛА пострадали четыре человека. Женщины 71 и 67 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные - на амбулаторном лечении

- написал Гайваненко.

По его словам, загорелись хозяйственные постройки. Повреждены частный дом, 5 двухэтажных домов, админздание и здание учреждения культуры, гаражи.

Никопольщину, как сообщил Гайваненко, агрессор обстрелял из РСЗО "Град", попал FPV-дроном. Под ударом были Марганец и Покровская громада. Последствия уточняются.

По его данным, защитники неба сбили над Днепропетровщиной 8 беспилотников.

Число раненых в Кривом Роге возросло до четырех после баллистического удара рф03.12.25, 20:12 • 4408 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Недвижимость
Военное положение
Война в Украине
БМ-21 «Град»
Днепропетровская область
Марханец
Кривой Рог