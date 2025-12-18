Кривой Рог подвергся атаке рф дронами: четверо пострадавших

В Днепропетровской области российские войска атаковали Кривой Рог дронами, известно о 4 пострадавших и разрушениях, сообщил в четверг и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

В Кривом Роге из-за атаки БпЛА пострадали четыре человека. Женщины 71 и 67 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные - на амбулаторном лечении - написал Гайваненко.

По его словам, загорелись хозяйственные постройки. Повреждены частный дом, 5 двухэтажных домов, админздание и здание учреждения культуры, гаражи.

Никопольщину, как сообщил Гайваненко, агрессор обстрелял из РСЗО "Град", попал FPV-дроном. Под ударом были Марганец и Покровская громада. Последствия уточняются.

По его данным, защитники неба сбили над Днепропетровщиной 8 беспилотников.

