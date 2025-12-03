$42.330.01
Эксклюзив
16:02 • 6328 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 12436 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 16908 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 15511 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 20558 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 21269 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 23574 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29164 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36829 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30489 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Число раненых в Кривом Роге возросло до четырех после баллистического удара рф

Киев • УНН

 • 592 просмотра

В результате ракетного удара рф по Кривому Рогу число раненых возросло до четырех детей. Атака вызвала возгорание гаражей и повреждение админздания.

Число раненых в Кривом Роге возросло до четырех после баллистического удара рф

В результате атаки рф количество раненых в Кривом Роге возросло до четырех человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Вечером враг совершил ракетный удар по городу Кривой Рог. Предварительно травмированы 4 человека, среди них — ребенок.

- говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате атаки загорелись гаражи, повреждено админздание. На месте работают спасатели.

Добавим

По данным ГСЧС, в Никопольском районе из-за обстрелов пострадали три человека, среди них — девочка. Чрезвычайники оказали помощь ребенку, а также женщине и мужчине. Они переданы медицинским работникам для дальнейшей госпитализации. Повреждены два учебных заведения, две АЗС и частные дома.

В Синельниковском районе повреждена инфраструктура и частный дом.

Кривой Рог под ударом баллистики: число раненых возросло, среди них трехлетняя девочка03.12.25, 19:14 • 1102 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Кривой Рог