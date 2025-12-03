Число раненых в Кривом Роге возросло до четырех после баллистического удара рф

В результате атаки рф количество раненых в Кривом Роге возросло до четырех человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Вечером враг совершил ракетный удар по городу Кривой Рог. Предварительно травмированы 4 человека, среди них — ребенок. - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате атаки загорелись гаражи, повреждено админздание. На месте работают спасатели.

Добавим

По данным ГСЧС, в Никопольском районе из-за обстрелов пострадали три человека, среди них — девочка. Чрезвычайники оказали помощь ребенку, а также женщине и мужчине. Они переданы медицинским работникам для дальнейшей госпитализации. Повреждены два учебных заведения, две АЗС и частные дома.

В Синельниковском районе повреждена инфраструктура и частный дом.

Кривой Рог под ударом баллистики: число раненых возросло, среди них трехлетняя девочка