Число раненых в Кривом Роге возросло до четырех после баллистического удара рф
Киев • УНН
В результате ракетного удара рф по Кривому Рогу число раненых возросло до четырех детей. Атака вызвала возгорание гаражей и повреждение админздания.
В результате атаки рф количество раненых в Кривом Роге возросло до четырех человек, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Вечером враг совершил ракетный удар по городу Кривой Рог. Предварительно травмированы 4 человека, среди них — ребенок.
По данным спасателей, в результате атаки загорелись гаражи, повреждено админздание. На месте работают спасатели.
Добавим
По данным ГСЧС, в Никопольском районе из-за обстрелов пострадали три человека, среди них — девочка. Чрезвычайники оказали помощь ребенку, а также женщине и мужчине. Они переданы медицинским работникам для дальнейшей госпитализации. Повреждены два учебных заведения, две АЗС и частные дома.
В Синельниковском районе повреждена инфраструктура и частный дом.
