Кількість поранених у Кривому Розі зросла до чотирьох після балістичного удару рф

У результаті атаки рф кількість поранених у Кривому Розі зросла до чотирьох людей, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Увечері ворог здійснив ракерний удар по місту Кривий Ріг. Попередньо травмовано 4 людей, серед них — дитина - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, унаслідок атаки зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники.

Додамо

За даними ДСНС, у Нікопольському районі через обстріли постраждали троє людей, серед них — дівчинка. Надзвичайники надали допомогу дитині, а також жінці та чоловікові. Їх передано медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Пошкоджено два навчальні заклади, дві АЗС та приватні будинки.

У Синельниківському районі понівечена інфраструктура та приватний будинок.

Кривий Ріг під ударом балістики: кількість поранених зросла, серед них трирічна дівчинка