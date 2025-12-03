Кількість поранених у Кривому Розі зросла до чотирьох після балістичного удару рф
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу кількість поранених зросла до чотирьох дітей. Атака спричинила загоряння гаражів та пошкодження адмінбудівлі.
У результаті атаки рф кількість поранених у Кривому Розі зросла до чотирьох людей, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Увечері ворог здійснив ракерний удар по місту Кривий Ріг. Попередньо травмовано 4 людей, серед них — дитина
За даними рятувальників, унаслідок атаки зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники.
Додамо
За даними ДСНС, у Нікопольському районі через обстріли постраждали троє людей, серед них — дівчинка. Надзвичайники надали допомогу дитині, а також жінці та чоловікові. Їх передано медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Пошкоджено два навчальні заклади, дві АЗС та приватні будинки.
У Синельниківському районі понівечена інфраструктура та приватний будинок.
