Ексклюзив
16:02 • 5466 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 11471 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 15612 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 14748 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 19782 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 20961 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 23343 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29032 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36688 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30388 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Кількість поранених у Кривому Розі зросла до чотирьох після балістичного удару рф

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу кількість поранених зросла до чотирьох дітей. Атака спричинила загоряння гаражів та пошкодження адмінбудівлі.

Кількість поранених у Кривому Розі зросла до чотирьох після балістичного удару рф

У результаті атаки рф кількість поранених у Кривому Розі зросла до чотирьох людей, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Увечері ворог здійснив ракерний удар по місту Кривий Ріг. Попередньо травмовано 4 людей, серед них — дитина 

- йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, унаслідок атаки зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники.

Додамо

За даними ДСНС, у Нікопольському районі через обстріли постраждали троє людей, серед них — дівчинка. Надзвичайники надали допомогу дитині, а також жінці та чоловікові. Їх передано медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Пошкоджено два навчальні заклади, дві АЗС та приватні будинки.

У Синельниківському районі понівечена інфраструктура та приватний будинок.

Кривий Ріг під ударом балістики: кількість поранених зросла, серед них трирічна дівчинка03.12.25, 19:14 • 898 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кривий Ріг