Кривий Ріг під ударом балістики: кількість поранених зросла, серед них трирічна дівчинка

Кількість поранених у Кривому Розі внаслідок атаки рф зросла до трьох, серед них - трирічна дівчинка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.

У Кривому Розі, за оновленими даними, вже троє постраждалих. Серед них – 3-річна дівчинка - повідомив голова ОВА.

За його словами, дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Окупанти влучили балістикою в адмінбудівлю у Кривому Розі, є поранена