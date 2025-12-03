Кривий Ріг під ударом балістики: кількість поранених зросла, серед них трирічна дівчинка

$42.330.01
Ексклюзив
16:02 • 2490 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 6456 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 10742 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 12114 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 17299 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 20071 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 22699 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28713 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36281 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30122 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 14053 перегляди
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"PhotoVideo3 грудня, 09:59 • 7868 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 22243 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни12:35 • 9916 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України12:41 • 14797 перегляди
Кривий Ріг під ударом балістики: кількість поранених зросла, серед них трирічна дівчинка

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Внаслідок атаки рф у Кривому Розі постраждали троє людей, у тому числі трирічна дівчинка. Дитина та 28-річна жінка лікуватимуться амбулаторно, 87-річна жінка госпіталізована.

Кривий Ріг під ударом балістики: кількість поранених зросла, серед них трирічна дівчинка

Кількість поранених у Кривому Розі внаслідок атаки рф зросла до трьох, серед них - трирічна дівчинка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.

У Кривому Розі, за оновленими даними, вже троє постраждалих. Серед них – 3-річна дівчинка 

- повідомив голова ОВА.

За його словами, дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Окупанти влучили балістикою в адмінбудівлю у Кривому Розі, є поранена03.12.25, 18:59 • 336 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Кривий Ріг