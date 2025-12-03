Кривий Ріг під ударом балістики: кількість поранених зросла, серед них трирічна дівчинка
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф у Кривому Розі постраждали троє людей, у тому числі трирічна дівчинка. Дитина та 28-річна жінка лікуватимуться амбулаторно, 87-річна жінка госпіталізована.
Кількість поранених у Кривому Розі внаслідок атаки рф зросла до трьох, серед них - трирічна дівчинка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає УНН.
У Кривому Розі, за оновленими даними, вже троє постраждалих. Серед них – 3-річна дівчинка
За його словами, дитина лікуватиметься амбулаторно. Як і 28-річна жінка. 87-річна поранена госпіталізована в стані середньої тяжкості.
