Окупанти влучили балістикою в адмінбудівлю у Кривому Розі, є поранена

Ексклюзив
16:02 • 1934 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 5380 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 9982 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 11675 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 16868 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 19864 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 22563 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28660 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36223 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30093 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 13697 перегляди
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"PhotoVideo3 грудня, 09:59 • 7222 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 21620 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни12:35 • 8978 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України12:41 • 14376 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення13:24 • 9982 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 21739 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 44141 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 47332 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 56470 перегляди
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Ігор Терехов
Україна
Китай
Індія
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 56869 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 59119 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 114062 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 87768 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 103507 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Airbus A320 серії
Золото
Дія (сервіс)

Окупанти влучили балістикою в адмінбудівлю у Кривому Розі, є поранена

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Кривому Розі зафіксовано влучання балістичної ракети, ймовірно "Іскандер-М", в адміністративну будівлю. Одна жінка отримала поранення, багато багатоповерхівок пошкоджено.

Окупанти влучили балістикою в адмінбудівлю у Кривому Розі, є поранена

У Кривому Розі окупанти влучили балістикою в адміністративну будівлю, є поранена. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.  

Влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю. Багато пошкоджених багатоповерхівок 

- повідомив Вілкул.

За його словами, штаб розгортають у школі навпроти будівлі влучання. 

Попередньо одна жінка поранена, не важка. Пожежу ліквідовано. Усі працюємо на місці 

- резюмував Вілкул.

Командували ракетним ударом по дитячому майданчику в Кривому Розі: заочно повідомили про підозру 4-м рашистам24.11.25, 11:30 • 4930 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Олександр Вілкул
Іскандер (ОТРК)
Кривий Ріг