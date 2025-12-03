Окупанти влучили балістикою в адмінбудівлю у Кривому Розі, є поранена

У Кривому Розі окупанти влучили балістикою в адміністративну будівлю, є поранена. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю. Багато пошкоджених багатоповерхівок - повідомив Вілкул.

За його словами, штаб розгортають у школі навпроти будівлі влучання.

Попередньо одна жінка поранена, не важка. Пожежу ліквідовано. Усі працюємо на місці - резюмував Вілкул.

