Окупанти влучили балістикою в адмінбудівлю у Кривому Розі, є поранена
Київ • УНН
У Кривому Розі зафіксовано влучання балістичної ракети, ймовірно "Іскандер-М", в адміністративну будівлю. Одна жінка отримала поранення, багато багатоповерхівок пошкоджено.
У Кривому Розі окупанти влучили балістикою в адміністративну будівлю, є поранена. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
Влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю. Багато пошкоджених багатоповерхівок
За його словами, штаб розгортають у школі навпроти будівлі влучання.
Попередньо одна жінка поранена, не важка. Пожежу ліквідовано. Усі працюємо на місці
