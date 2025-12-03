Оккупанты попали баллистикой в админздание в Кривом Роге, есть раненая
Киев • УНН
В Кривом Роге зафиксировано попадание баллистической ракеты, предположительно "Искандер-М", в административное здание. Одна женщина получила ранения, много многоэтажек повреждено.
В Кривом Роге оккупанты попали баллистикой в административное здание, есть раненая. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.
Попадание баллистикой, предварительно Искандер-М, в административное здание. Много поврежденных многоэтажек
По его словам, штаб разворачивают в школе напротив здания попадания.
Предварительно одна женщина ранена, не тяжело. Пожар ликвидирован. Все работаем на месте
