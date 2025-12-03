Оккупанты попали баллистикой в админздание в Кривом Роге, есть раненая

В Кривом Роге оккупанты попали баллистикой в административное здание, есть раненая. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Попадание баллистикой, предварительно Искандер-М, в административное здание. Много поврежденных многоэтажек - сообщил Вилкул.

По его словам, штаб разворачивают в школе напротив здания попадания.

Предварительно одна женщина ранена, не тяжело. Пожар ликвидирован. Все работаем на месте - резюмировал Вилкул.

Командовали ракетным ударом по детской площадке в Кривом Роге: заочно сообщили о подозрении 4-м рашистам