Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:50 • 3068 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
10:32 • 3428 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 3426 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 3524 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
08:21 • 9410 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали
Эксклюзив
07:12 • 28903 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 21865 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 23063 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 28285 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
Командовали ракетным ударом по детской площадке в Кривом Роге: заочно сообщили о подозрении 4-м рашистам

Киев • УНН

 • 1898 просмотра

Прокуратура заочно сообщила о подозрении четырем высокопоставленным чиновникам ВС рф, которые спланировали и скоординировали ракетный удар по детской площадке в Кривом Роге 4 апреля 2025 года. В результате атаки погибли 20 гражданских, среди них 9 детей, и 44 получили ранения.

Командовали ракетным ударом по детской площадке в Кривом Роге: заочно сообщили о подозрении 4-м рашистам

Прокуратура заочно сообщила о подозрении четырем высокопоставленным должностным лицам ВС рф в военных преступлениях за организацию и осуществление ракетного удара по детской площадке в Кривом Роге 4 апреля 2025 года. В результате атаки погибли 20 человек, среди которых 9 детей, еще 44 получили ранения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

4 апреля 2025 года в 18:50 военные подразделения вооруженных сил рф нанесли ракетный удар по детской площадке жилого квартала г. Кривого Рога

- говорится в сообщении.

По данным следствия, удар осуществлен баллистической ракетой "Искандер-М" с осколочно-фугасной боевой частью.

В результате взрыва погибли 20 гражданских лиц, среди них девять детей в возрасте от 3 до 17 лет. Еще 44 человека получили ранения, в том числе семеро детей.

Повреждены многоквартирные жилые дома, учебные заведения и автомобили горожан.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении четырем военнослужащим высшего командного состава вооруженных сил РФ в совершении военных преступлений (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Среди подозреваемых:

• генерал-полковник – начальник штаба - заместитель командующего объединенной группировкой войск ВС рф;

• вице-адмирал – заместитель командующего объединенной группировкой войск ВС рф по огневому поражению - начальник объединенного центра планирования и координации огневого поражения;

• контр-адмирал – начальник центра управления разведкой и координации огневого поражения противника объединенной группировки войск ВС рф;

• полковник – начальник управления ракетных войск и артиллерии объединенной группировки войск ВС рф.

Именно эти военные спланировали, скоординировали и приняли решение о нанесении ракетного удара по гражданскому населению.

Справка

Баллистическая ракета "Искандер-М" с осколочно-фугасной боевой частью является высокоточным вооружением, после взрыва которого разлетается на сотни — тысячи осколков, способных поражать людей и объекты на десятки метров вокруг. Из-за чрезвычайно короткого времени полета население не имело возможности укрыться.

небензя в ООН цинично обвинил Украину в жертвах среди населения в результате ударов по Кривому Рогу и Сумам30.04.25, 02:01 • 4561 просмотр

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Днепропетровская область
9К720 Искандер
Кривой Рог