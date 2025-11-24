Командовали ракетным ударом по детской площадке в Кривом Роге: заочно сообщили о подозрении 4-м рашистам
Прокуратура заочно сообщила о подозрении четырем высокопоставленным должностным лицам ВС рф в военных преступлениях за организацию и осуществление ракетного удара по детской площадке в Кривом Роге 4 апреля 2025 года. В результате атаки погибли 20 человек, среди которых 9 детей, еще 44 получили ранения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
4 апреля 2025 года в 18:50 военные подразделения вооруженных сил рф нанесли ракетный удар по детской площадке жилого квартала г. Кривого Рога
По данным следствия, удар осуществлен баллистической ракетой "Искандер-М" с осколочно-фугасной боевой частью.
В результате взрыва погибли 20 гражданских лиц, среди них девять детей в возрасте от 3 до 17 лет. Еще 44 человека получили ранения, в том числе семеро детей.
Повреждены многоквартирные жилые дома, учебные заведения и автомобили горожан.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении четырем военнослужащим высшего командного состава вооруженных сил РФ в совершении военных преступлений (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Среди подозреваемых:
• генерал-полковник – начальник штаба - заместитель командующего объединенной группировкой войск ВС рф;
• вице-адмирал – заместитель командующего объединенной группировкой войск ВС рф по огневому поражению - начальник объединенного центра планирования и координации огневого поражения;
• контр-адмирал – начальник центра управления разведкой и координации огневого поражения противника объединенной группировки войск ВС рф;
• полковник – начальник управления ракетных войск и артиллерии объединенной группировки войск ВС рф.
Именно эти военные спланировали, скоординировали и приняли решение о нанесении ракетного удара по гражданскому населению.
Справка
Баллистическая ракета "Искандер-М" с осколочно-фугасной боевой частью является высокоточным вооружением, после взрыва которого разлетается на сотни — тысячи осколков, способных поражать людей и объекты на десятки метров вокруг. Из-за чрезвычайно короткого времени полета население не имело возможности укрыться.
