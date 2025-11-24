Командували ракетним ударом по дитячому майданчику в Кривому Розі: заочно повідомили про підозру 4-м рашистам
Київ • УНН
Прокуратура заочно повідомила про підозру чотирьом високопосадовцям ЗС рф, які спланували та скоординували ракетний удар по дитячому майданчику в Кривому Розі 4 квітня 2025 року. Внаслідок атаки загинуло 20 цивільних, серед них 9 дітей, і 44 отримали поранення.
4 квітня 2025 року о 18:50 військові підрозділи збройних сил рф завдали ракетного удару по дитячому майданчику житлового кварталу м. Кривого Рогу
За даними слідства, удар здійснено балістичною ракетою "Іскандер-М" з осколково-фугасною бойовою частиною.
Унаслідок вибуху загинули 20 цивільних осіб, серед них дев’ять дітей віком від 3 до 17 років. Ще 44 людини отримали поранення, у тому числі семеро дітей.
Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, навчальні заклади та автомобілі містян.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям вищого командного складу збройних сил рф у вчиненні воєнних злочинів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).
Серед підозрюваних:
• генерал-полковник – начальник штабу - заступник командувача об’єднаного угрупування військ зс рф;
• віцеадмірал – заступник командувача об’єднаного угрупування військ зс рф з вогневого ураження - начальник об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження;
• контр-адмірал – начальник центру управління розвідкою і координації вогневого ураження противника об’єднаного угрупування військ зс рф;
• полковник – начальник управління ракетних військ і артилерії об’єднаного угрупування військ зс рф.
Саме ці військові спланували, скоординували та ухвалили рішення про завдання ракетного удару по цивільному населенню.
Довідково
Балістична ракета "Іскандер-М" з осколково-фугасною бойовою частиною є високоточним озброєнням, після вибуху якого розлітається на сотні — тисячі уламків, здатних уражати людей і об’єкти на десятки метрів навколо. Через надзвичайно короткий час польоту населення не мало можливості сховатися.
