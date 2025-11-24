$42.270.11
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі
Ексклюзив
07:12 • 15518 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 15310 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 16816 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов'язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 23206 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 30130 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 31929 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві
23 листопада, 17:04 • 35847 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесу
23 листопада, 17:00 • 26859 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22862 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
Командували ракетним ударом по дитячому майданчику в Кривому Розі: заочно повідомили про підозру 4-м рашистам

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Прокуратура заочно повідомила про підозру чотирьом високопосадовцям ЗС рф, які спланували та скоординували ракетний удар по дитячому майданчику в Кривому Розі 4 квітня 2025 року. Внаслідок атаки загинуло 20 цивільних, серед них 9 дітей, і 44 отримали поранення.

Командували ракетним ударом по дитячому майданчику в Кривому Розі: заочно повідомили про підозру 4-м рашистам

Прокуратура заочно повідомила про підозру чотирьом високопосадовцям ЗС рф у воєнних злочинах за організацію та здійснення ракетного удару по дитячому майданчику в Кривому Розі 4 квітня 2025 року. Внаслідок атаки загинули 20 людей, серед яких 9 дітей, ще 44 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

4 квітня 2025 року о 18:50 військові підрозділи збройних сил рф завдали ракетного удару по дитячому майданчику житлового кварталу м. Кривого Рогу

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, удар здійснено балістичною ракетою "Іскандер-М" з осколково-фугасною бойовою частиною.

Унаслідок вибуху загинули 20 цивільних осіб, серед них дев’ять дітей віком від 3 до 17 років. Ще 44 людини отримали поранення, у тому числі семеро дітей.

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, навчальні заклади та автомобілі містян.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям вищого командного складу збройних сил рф у вчиненні воєнних злочинів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Серед підозрюваних:

• генерал-полковник – начальник штабу - заступник командувача об’єднаного угрупування військ зс рф;

• віцеадмірал – заступник командувача об’єднаного угрупування військ зс рф з вогневого ураження - начальник об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження;

• контр-адмірал – начальник центру управління розвідкою і координації вогневого ураження противника об’єднаного угрупування військ зс рф;

• полковник – начальник управління ракетних військ і артилерії об’єднаного угрупування військ зс рф.

Саме ці військові спланували, скоординували та ухвалили рішення про завдання ракетного удару по цивільному населенню.

Довідково

Балістична ракета "Іскандер-М" з осколково-фугасною бойовою частиною є високоточним озброєнням, після вибуху якого розлітається на сотні — тисячі уламків, здатних уражати людей і об’єкти на десятки метрів навколо. Через надзвичайно короткий час польоту населення не мало можливості сховатися.

небензя в ООН цинічно звинуватив Україну в жертвах серед населення внаслідок ударів по Кривому Рогу та Сумах30.04.25, 02:01 • 4555 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпропетровська область
Іскандер (ОТРК)
Кривий Ріг