Кривой Рог под ударом баллистики: число раненых возросло, среди них трехлетняя девочка

Киев • УНН

 • 156 просмотра

В результате атаки рф в Кривом Роге пострадали три человека, в том числе трехлетняя девочка. Ребенок и 28-летняя женщина будут лечиться амбулаторно, 87-летняя женщина госпитализирована.

Кривой Рог под ударом баллистики: число раненых возросло, среди них трехлетняя девочка

Число раненых в Кривом Роге в результате атаки рф возросло до трех, среди них - трехлетняя девочка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.

В Кривом Роге, по обновленным данным, уже трое пострадавших. Среди них – 3-летняя девочка 

- сообщил глава ОВА.

По его словам, ребенок будет лечиться амбулаторно. Как и 28-летняя женщина. 87-летняя раненая госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Антонина Туманова

