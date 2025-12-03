Кривой Рог под ударом баллистики: число раненых возросло, среди них трехлетняя девочка
Киев • УНН
В результате атаки рф в Кривом Роге пострадали три человека, в том числе трехлетняя девочка. Ребенок и 28-летняя женщина будут лечиться амбулаторно, 87-летняя женщина госпитализирована.
Число раненых в Кривом Роге в результате атаки рф возросло до трех, среди них - трехлетняя девочка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.
В Кривом Роге, по обновленным данным, уже трое пострадавших. Среди них – 3-летняя девочка
По его словам, ребенок будет лечиться амбулаторно. Как и 28-летняя женщина. 87-летняя раненая госпитализирована в состоянии средней тяжести.
