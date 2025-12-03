Кривой Рог под ударом баллистики: число раненых возросло, среди них трехлетняя девочка

Число раненых в Кривом Роге в результате атаки рф возросло до трех, среди них - трехлетняя девочка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает УНН.

В Кривом Роге, по обновленным данным, уже трое пострадавших. Среди них – 3-летняя девочка - сообщил глава ОВА.

По его словам, ребенок будет лечиться амбулаторно. Как и 28-летняя женщина. 87-летняя раненая госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Оккупанты попали баллистикой в админздание в Кривом Роге, есть раненая