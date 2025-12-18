Кривий Ріг зазнав атаки рф дронами: четверо постраждалих

У Дніпропетровській області російські війська атакували Кривий Ріг дронами, відомо про 4 постраждалих та руйнування, повідомив у четвер т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.

У Кривому Розі через атаку БпЛА постраждали четверо людей. Жінки 71 і 67 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта - на амбулаторному лікуванні - написав Гайваненко.

З його слів, зайнялися господарські споруди. Понівечені приватна оселя, 5 двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі.

Нікопольщину, як повідомив Гайваненко, агресор обстріляв з РСЗВ "Град", поцілив FPV-дроном. Під ударом були Марганець і Покровська громада. Наслідки уточнюються.

За його даними, захисники неба збили над Дніпропетровщиною 8 безпілотників.

Кількість поранених у Кривому Розі зросла до чотирьох після балістичного удару рф