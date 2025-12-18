Кривий Ріг зазнав атаки рф дронами: четверо постраждалих

$42.180.06
17 грудня, 20:01 • 14974 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 27561 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 31801 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 53293 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 33316 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 26422 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 23983 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22606 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19391 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28905 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Популярнi новини
"Капсула часу" на глибині 2,6 км: флот Франції виявив унікальне судно XVI століття17 грудня, 20:39 • 12798 перегляди
У відділенні ПриватБанку ветерану з ампутацією відмовили у відновленні картки: в НБУ відреагували17 грудня, 22:21 • 13868 перегляди
Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО02:05 • 11887 перегляди
Військові США заявили про черговий удар по судну з наркотиками в Тихому океані03:02 • 12337 перегляди
"Мені дістався безлад, але я його виправлю": Трамп виступив зі зверненням до нації03:27 • 14485 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 25213 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 23676 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 20835 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 53282 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 43232 перегляди
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 10907 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 11277 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 18847 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 25059 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 59633 перегляди
Кривий Ріг зазнав атаки рф дронами: четверо постраждалих

Київ • УНН

 • 150 перегляди

У Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА постраждали четверо людей, двох госпіталізовано. Пошкоджено приватні та двоповерхові будинки, адмінбудівлю та заклад культури. Нікопольщину обстріляли з РСЗВ і FPV-дроном.

Кривий Ріг зазнав атаки рф дронами: четверо постраждалих

У Дніпропетровській області російські війська атакували Кривий Ріг дронами, відомо про 4 постраждалих та руйнування, повідомив у четвер т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.

У Кривому Розі через атаку БпЛА постраждали четверо людей. Жінки 71 і 67 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта - на амбулаторному лікуванні

- написав Гайваненко.

З його слів, зайнялися господарські споруди. Понівечені приватна оселя, 5 двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі.

Нікопольщину, як повідомив Гайваненко, агресор обстріляв з РСЗВ "Град", поцілив FPV-дроном. Під ударом були Марганець і Покровська громада. Наслідки уточнюються.

За його даними, захисники неба збили над Дніпропетровщиною 8 безпілотників.

Кількість поранених у Кривому Розі зросла до чотирьох після балістичного удару рф03.12.25, 20:12 • 4404 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
БМ-21 «Град»
Дніпропетровська область
Марганець (місто)
Кривий Ріг