Враг нанес удары по шести районам Днепропетровской области: двое погибших

Два человека погибли и семеро получили ранения в результате российских ударов по шести районам Днепропетровской области. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в течение дня россияне атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру, а также жилой сектор в Днепре, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Криворожском и Каменском районах.

Люди погибли в Днепре и Марганце, еще семь граждан получили травмы различной степени тяжести. Повреждены многоэтажки, частные дома, линии электропередачи и транспорт - говорится в сообщении.

Указывается, что спасатели ГСЧС ликвидировали все пожары, вызванные обстрелами.

Напомним

В ночь на 5 ноября Россия атаковала Днепр и Самар беспилотниками, ранив трех человек. В Днепре загорелись дом, гаражи и объекты инфраструктуры.

россия атаковала Днепр 8 ноября: число пострадавших возросло до трёх