Враг нанес удары по шести районам Днепропетровской области: двое погибших
Киев • УНН
Россияне атаковали гражданскую, энергетическую инфраструктуру и жилые дома в шести районах области. Два человека погибли, семеро ранены.
Два человека погибли и семеро получили ранения в результате российских ударов по шести районам Днепропетровской области. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в течение дня россияне атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру, а также жилой сектор в Днепре, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Криворожском и Каменском районах.
Люди погибли в Днепре и Марганце, еще семь граждан получили травмы различной степени тяжести. Повреждены многоэтажки, частные дома, линии электропередачи и транспорт
Указывается, что спасатели ГСЧС ликвидировали все пожары, вызванные обстрелами.
Напомним
В ночь на 5 ноября Россия атаковала Днепр и Самар беспилотниками, ранив трех человек. В Днепре загорелись дом, гаражи и объекты инфраструктуры.
россия атаковала Днепр 8 ноября: число пострадавших возросло до трёх08.11.26, 13:55 • 6578 просмотров