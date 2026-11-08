Ворог завдав ударів по шести районах Дніпропетровщини: двоє загиблих

Двоє людей загинули та семеро поранені внаслідок російських ударів по шести районах Дніпропетровської області. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що упродовж дня росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру, а також житловий сектор у Дніпрі, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Криворізькому та Кам’янському районах.

Загинули люди в Дніпрі та Марганці, ще семеро громадян отримали травми різного ступеня тяжкості. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні оселі, лінії електропередач і транспорт - йдеться у повідомленні.

Вказується, що рятувальники ДСНС ліквідували всі пожежі, спричинені обстрілами.

Нагадаємо

В ніч на 5 листопада росія атакувала Дніпро та Самар безпілотниками, поранивши трьох людей. У Дніпрі загорілися будинок, гаражі та об’єкти інфраструктури.

росія атакувала Дніпро 8 листопада: кількість постраждалих зросла до трьох