Ворог завдав ударів по шести районах Дніпропетровщини: двоє загиблих

$45.4451.04
ukenru
21:14 • 30 перегляди
Ворог завдав ударів по шести районах Дніпропетровщини: двоє загиблихPhoto
16:19 • 16787 перегляди
росіяни посилили військову присутність в Олешках під прикриттям гуманітарної операції - Зеленський
8 листопада, 12:04 • 26392 перегляди
Поразка Трампа на виборах може змінити перебіг мирних переговорів щодо України - WP
8 листопада, 10:59 • 29372 перегляди
рф посилює удари по економіці України напередодні переговорів: яку тактику обрав кремль
Ексклюзив
8 листопада, 09:28 • 28533 перегляди
Астропрогноз на 9–15 листопада: зміни у владі, нові можливості та важливі рішення для всіх знаків зодіаку
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 42932 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
8 листопада, 05:20 • 39474 перегляди
Ердоган і Трамп обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні
7 листопада, 23:19 • 55639 перегляди
Кінець епохи Нетаньягу: президент Ізраїлю доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд
7 листопада, 22:21 • 42895 перегляди
У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей
7 листопада, 20:29 • 50606 перегляди
Серед загиблих та поранених під час стрілянини у Кракові є іноземці - у МВС Польщі повідомили деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 23278 перегляди
росія атакувала Дніпро 8 листопада: кількість постраждалих зросла до трьохPhotoVideo8 листопада, 11:55 • 5912 перегляди
росіяни натякнули на атаки проти українських АЕС, але забули про курську8 листопада, 12:52 • 10952 перегляди
Дрони пошкодили міст на трасі з ростовської області до ТОТ України: рух припиненоPhoto8 листопада, 13:15 • 8664 перегляди
На Київщині через роботу генератора у підвалі загинули 14-річна дівчинка та двоє дорослих15:48 • 7066 перегляди
Публікації
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 23380 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 42927 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 68552 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 96311 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 70503 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніо Таяні
Мая Санду
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 30864 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 33364 перегляди
Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охоронуVideo7 листопада, 08:57 • 39151 перегляди
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 40763 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 38279 перегляди
Актуальне
Опалення
Шахед-136
Х-59
Техніка
Starlink

Ворог завдав ударів по шести районах Дніпропетровщини: двоє загиблих

Київ • УНН

 • 24 перегляди

росіяни атакували цивільну, енергетичну інфраструктуру та житло в шести районах області. Двоє людей загинули, семеро поранені.

Ворог завдав ударів по шести районах Дніпропетровщини: двоє загиблих

Двоє людей загинули та семеро поранені внаслідок російських ударів по шести районах Дніпропетровської області. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що упродовж дня росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру, а також житловий сектор у Дніпрі, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Криворізькому та Кам’янському районах.

Загинули люди в Дніпрі та Марганці, ще семеро громадян отримали травми різного ступеня тяжкості. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні оселі, лінії електропередач і транспорт

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що рятувальники ДСНС ліквідували всі пожежі, спричинені обстрілами.

Нагадаємо

В ніч на 5 листопада росія атакувала Дніпро та Самар безпілотниками, поранивши трьох людей. У Дніпрі загорілися будинок, гаражі та об’єкти інфраструктури.

росія атакувала Дніпро 8 листопада: кількість постраждалих зросла до трьох08.11.26, 13:55 • 6016 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Дніпро (місто)
Марганець (місто)