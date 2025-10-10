$41.400.09
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 33420 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 35108 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 38455 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 61986 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 57988 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27837 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 23001 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 48410 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17766 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Россия атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: повреждена энергетическая инфраструктура, есть пострадавший – ОВА

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Ночью российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты и беспилотники. Пострадал 66-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Россия атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: повреждена энергетическая инфраструктура, есть пострадавший – ОВА

Ночью российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты и беспилотники. Под ударами оказались несколько районов, в частности Днепр, Каменское, Криворожье и Никопольщина. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Подробности

По словам главы ОВА Сергея Лысака, основной целью врага была энергетическая инфраструктура региона. В результате попаданий возникли масштабные пожары, детали разрушений сейчас уточняются.

Агрессор несколько раз за ночь атаковал область ракетами и дронами. Под ударом оказались важные объекты энергетики. Пожарные ликвидировали несколько очагов возгорания 

– сообщил Лысак.

В Днепре, Каменском и на Криворожье слышали мощные взрывы. В результате одного из обстрелов пострадал 66-летний мужчина – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Киеве затруднено движение пригородных поездов на участке Киев - Гребенка10.10.25, 07:33 • 1066 просмотров

В Синельниковском районе, в Украинской общине, загорелись комбайн, грузовик и хозяйственная постройка. Также БпЛА попал в жилой сектор Николаевской общины – огонь уничтожил частный дом.

Несмотря на массированную атаку, силы ВК "Восток" сообщили об уничтожении 60 вражеских дронов в небе над регионом.

Кроме того, враг продолжал бить по Никопольскому району – обстрелы велись из артиллерии и РСЗО "Град". Под огнем оказались Никополь и Марганец. Спасатели и коммунальные службы сейчас обследуют территорию, чтобы выяснить масштабы повреждений.

В Сумской области введены аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак10.10.25, 07:09 • 1396 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Сергей Лысак
Сумская область
Днепропетровская область
Днепр
Марханец
Каменское
Украина
Кривой Рог
Киев