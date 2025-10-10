Россия атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: повреждена энергетическая инфраструктура, есть пострадавший – ОВА
Киев • УНН
Ночью российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область, применив ракеты и беспилотники. Под ударами оказались несколько районов, в частности Днепр, Каменское, Криворожье и Никопольщина. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Подробности
По словам главы ОВА Сергея Лысака, основной целью врага была энергетическая инфраструктура региона. В результате попаданий возникли масштабные пожары, детали разрушений сейчас уточняются.
В Днепре, Каменском и на Криворожье слышали мощные взрывы. В результате одного из обстрелов пострадал 66-летний мужчина – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Синельниковском районе, в Украинской общине, загорелись комбайн, грузовик и хозяйственная постройка. Также БпЛА попал в жилой сектор Николаевской общины – огонь уничтожил частный дом.
Несмотря на массированную атаку, силы ВК "Восток" сообщили об уничтожении 60 вражеских дронов в небе над регионом.
Кроме того, враг продолжал бить по Никопольскому району – обстрелы велись из артиллерии и РСЗО "Град". Под огнем оказались Никополь и Марганец. Спасатели и коммунальные службы сейчас обследуют территорию, чтобы выяснить масштабы повреждений.
