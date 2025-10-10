Росія атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами: пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалий – ОВА
Київ • УНН
Вночі російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети та безпілотники. Постраждав 66-річний чоловік, його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Вночі російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети та безпілотники. Під ударами опинилися кілька районів, зокрема Дніпро, Кам’янське, Криворіжжя та Нікопольщина. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Деталі
За словами голови ОВА Сергія Лисака, основною ціллю ворога була енергетична інфраструктура регіону. Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі, деталі руйнувань наразі уточнюються.
Агресор кілька разів за ніч атакував область ракетами та дронами. Під ударом опинилися важливі об’єкти енергетики. Вогнеборці ліквідували кілька осередків займання
У Дніпрі, Кам’янському та на Криворіжжі чули потужні вибухи. Унаслідок одного з обстрілів постраждав 66-річний чоловік – його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
У Синельниківському районі, в Українській громаді, загорілися комбайн, вантажівка та господарська споруда. Також БпЛА влучив у житловий сектор Миколаївської громади – вогонь знищив приватний будинок.
Попри масовану атаку, сили ПвК "Схід" повідомили про знищення 60 ворожих дронів у небі над регіоном.
Крім того, ворог продовжував бити по Нікопольському району – обстріли велися з артилерії та РСЗВ "Град". Під вогнем опинилися Нікополь і Марганець. Рятувальники та комунальні служби наразі обстежують територію, щоб з’ясувати масштаби пошкоджень.
