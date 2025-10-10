У Києві ускладнено рух приміських поїздів на ділянці Київ - Гребінка
Київ • УНН
У п'ятницю, 10 жовтня, ускладнено рух приміських поїздів на ділянці Київ - Гребінка в обох напрямках через відсутність напруги. Затримки становлять до 30 хвилин для рейсів №6802, №6803 та №6831.
У п'ятницю, 10 жовтня ускладнено рух приміських поїздів на ділянці Київ - Гребінка в обох напрямках. Причина - відсутність напруги. Про це інформує "Укрзалізниця", передає УНН.
Деталі
Зазначається, що затримки приміських поїздів на ділянці наразі складають до 30 хвилин. Йдеться про такі рейси:
- №6802 Київ-Волинський - Гребінка зі станції Хмелевик
- №6803 Гребінка - Київ зі станції Лісництво
Також затримується поїзд №6831 Березань - Київ-Волинський зі станці Коржі
"Працюємо над можливістю продовження руху", - додали в "Укрзалізниці.
Нагадаємо
У ніч на 10 жовтня армія рф здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, використави безпілотники та балістичні ракети. У Подільському районі столиці виявили уламки збитої ворожої цілі. Внаслідок цієї атаки у столиці постраждало щонайменше 9 людей. П'ятеро з них госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно.
Через складну енергетичну ситуацію у Києві змінено рух метро. Інтервали руху поїздів становитимуть 6-7 хвилин, а деякі ділянки будуть тимчасово недоступні.
Проїзд через дамбу ДніпроГЕС у Запоріжжі перекрили після атаки - ОВА10.10.25, 05:42 • 2032 перегляди