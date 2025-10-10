У Києві зафіксували уламки збитих дронів на кількох локаціях - КМВА
В ніч на 10 жовтня армія рф атакувала Київ. У Подільському районі столиці виявили уламки збитої ворожої цілі.
У ніч на 10 жовтня, армія рф атакувала Київ. В одному з районів столиці виявили уламки збитої ворожої цілі. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.
Маємо інформацію про падіння уламків збитих дронів на кількох локаціях. Зокрема, у Подільському районі в дворі виявили уламки збитої ворожої цілі
"Щодо інших наслідків зʼясовуємо ситуацію на місцях. Поки небезпека ворожих дронів залишається", - додав він.
Пізно ввечері 9 жовтня російські ударні безпілотники атакували Україну, спричинивши перебої з електро- та водопостачанням у Києві.
