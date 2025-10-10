У Києві зафіксували уламки збитих дронів на кількох локаціях - КМВА

$41.400.09
48.140.04
ukenru
23:27 • 3476 перегляди
Через атаку рф у Києві горить багатоповерхівка: є постраждалі, людей евакуюють (оновлюється)
19:48 • 10132 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 15627 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 22168 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 28925 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 49216 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 47900 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 26796 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22317 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 40371 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
Україна та Німеччина уклали угоду про цифровізацію оборони до 2028 року: що передбачає9 жовтня, 14:43 • 10034 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух та піднявся стовп диму: окупанти, ймовірно, атакували КАБом9 жовтня, 15:23 • 5296 перегляди
На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрили "Читальню однієї книги"Photo9 жовтня, 15:39 • 4550 перегляди
Правоохоронці знайшли тіло чоловіка, родину якого виявили мертвими у водоймі на Полтавщині9 жовтня, 15:43 • 12964 перегляди
ЦВК продовжила для Тетяни Чорновол строк подання документів для реєстрації депутаткою9 жовтня, 16:02 • 6852 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 35414 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 49231 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 47910 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 40374 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 72301 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Ізраїль
Сектор Газа
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 35388 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 18718 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 33335 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 50077 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 63798 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

У Києві зафіксували уламки збитих дронів на кількох локаціях - КМВА

Київ • УНН

 • 674 перегляди

В ніч на 10 жовтня армія рф атакувала Київ. У Подільському районі столиці виявили уламки збитої ворожої цілі.

У Києві зафіксували уламки збитих дронів на кількох локаціях - КМВА

У ніч на 10 жовтня, армія рф атакувала Київ. В одному з районів столиці виявили уламки збитої ворожої цілі. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.  

Маємо інформацію про падіння уламків збитих дронів на кількох локаціях. Зокрема, у Подільському районі в дворі виявили уламки збитої ворожої цілі

- написав чиновник у своєму Telegram.

"Щодо інших наслідків зʼясовуємо ситуацію на місцях. Поки небезпека ворожих дронів залишається", - додав він.

Нагадаємо

Пізно ввечері 9 жовтня російські ударні безпілотники атакували Україну, спричинивши перебої з електро- та водопостачанням у Києві.   

Зеленський: на випадок атак на енергетику в України є план "А" і план "Б" 09.10.25, 09:58 • 2580 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніКиїв
Електроенергія
Україна
Київ