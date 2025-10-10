В Киеве зафиксировали обломки сбитых дронов на нескольких локациях - КГВА

$41.400.09
19:48 • 7990 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 21696 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 28571 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 48735 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 47570 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 26745 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22286 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 40114 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17594 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 16157 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
Украина и Германия заключили соглашение о цифровизации обороны до 2028 года: что предусматривает
9 октября, 14:43 • 9560 просмотра
В Днепре прогремел взрыв и поднялся столб дыма: оккупанты, вероятно, атаковали КАБом
9 октября, 15:23 • 4754 просмотра
На Центральном железнодорожном вокзале Киева открыли "Читальню одной книги"
9 октября, 15:39 • 4018 просмотра
Правоохранители нашли тело мужчины, семья которого была обнаружена мертвой в водоеме на Полтавщине
9 октября, 15:43 • 12691 просмотра
ЦИК продлила Татьяне Чорновол срок подачи документов для регистрации депутатом
9 октября, 16:02 • 6310 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
9 октября, 12:21 • 35035 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
9 октября, 09:40 • 48733 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 09:10 • 47569 просмотра
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 47569 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:35 • 40114 просмотра
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 40114 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 13:46 • 72069 просмотра
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 72069 просмотра
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
9 октября, 12:21 • 35036 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах
9 октября, 06:39 • 18622 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности
8 октября, 16:22 • 33245 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
8 октября, 07:42 • 49992 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
7 октября, 11:00 • 63718 просмотра
В Киеве зафиксировали обломки сбитых дронов на нескольких локациях - КГВА

Киев • УНН

 • 456 просмотра

В ночь на 10 октября армия РФ атаковала Киев. В Подольском районе столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели.

В Киеве зафиксировали обломки сбитых дронов на нескольких локациях - КГВА

В ночь на 10 октября армия РФ атаковала Киев. В одном из районов столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

Есть информация о падении обломков сбитых дронов на нескольких локациях. В частности, в Подольском районе во дворе обнаружили обломки сбитой вражеской цели

- написал чиновник в своем Telegram.

"По другим последствиям выясняем ситуацию на местах. Пока опасность вражеских дронов остается", - добавил он.

Напомним

Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники атаковали Украину, вызвав перебои с электро- и водоснабжением в Киеве.

Зеленский: на случай атак на энергетику у Украины есть план "А" и план "Б"09.10.25, 09:58 • 2578 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеКиев
Электроэнергия
Украина
Киев