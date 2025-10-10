В Киеве зафиксировали обломки сбитых дронов на нескольких локациях - КГВА
Киев • УНН
В ночь на 10 октября армия РФ атаковала Киев. В одном из районов столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.
Есть информация о падении обломков сбитых дронов на нескольких локациях. В частности, в Подольском районе во дворе обнаружили обломки сбитой вражеской цели
"По другим последствиям выясняем ситуацию на местах. Пока опасность вражеских дронов остается", - добавил он.
Напомним
Поздно вечером 9 октября российские ударные беспилотники атаковали Украину, вызвав перебои с электро- и водоснабжением в Киеве.
