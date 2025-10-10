$41.400.09
00:08 • 11406 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 28045 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 24872 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 31371 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 35483 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 57587 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 54469 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27581 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22858 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 45729 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Проїзд через дамбу ДніпроГЕС у Запоріжжі перекрили після атаки - ОВА

Київ • УНН

 • 930 перегляди

У Запоріжжі 10 жовтня закрили проїзд через дамбу ДніпроГЕС. Це превентивні заходи, рух відновлять після стабілізації безпекової ситуації.

Проїзд через дамбу ДніпроГЕС у Запоріжжі перекрили після атаки - ОВА

У п'ятницю, 10 жовтня, у Запоріжжі закрили проїзд через дамбу ДніпроГЕС. Це превентивні заходи, рух буде відновлено після стабілізації безпекової ситуації. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Ще одна важка ніч. Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури по всій країні. У Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС - це попереджувальні заходи

- написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо

У ніч на 10 жовтня росія завдала щонайменше три удари по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу помер 7-річний хлопчик. Медики боролися за його життя, але травми виявилися несумісними з життям.

Також цієї ночі армія рф здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, використави безпілотники та балістичні ракети. У Подільському районі столиці виявили уламки збитої ворожої цілі. Внаслідок цієї атаки у столиці постраждало щонайменше 9 людей. П'ятеро з них госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно.  

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що частина української столиці, зокрема Лівий берег, залишилася без електропостачання.     

Через складну енергетичну ситуацію у Києві змінено рух метро. Інтервали руху поїздів становитимуть 6-7 хвилин, а деякі ділянки будуть тимчасово недоступні.

Віта Зеленецька

