Проїзд через дамбу ДніпроГЕС у Запоріжжі перекрили після атаки - ОВА
Київ • УНН
У Запоріжжі 10 жовтня закрили проїзд через дамбу ДніпроГЕС. Це превентивні заходи, рух відновлять після стабілізації безпекової ситуації.
У п'ятницю, 10 жовтня, у Запоріжжі закрили проїзд через дамбу ДніпроГЕС. Це превентивні заходи, рух буде відновлено після стабілізації безпекової ситуації. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
Ще одна важка ніч. Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури по всій країні. У Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС - це попереджувальні заходи
За його словами, рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо
У ніч на 10 жовтня росія завдала щонайменше три удари по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу помер 7-річний хлопчик. Медики боролися за його життя, але травми виявилися несумісними з життям.
Також цієї ночі армія рф здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, використави безпілотники та балістичні ракети. У Подільському районі столиці виявили уламки збитої ворожої цілі. Внаслідок цієї атаки у столиці постраждало щонайменше 9 людей. П'ятеро з них госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно.
Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що частина української столиці, зокрема Лівий берег, залишилася без електропостачання.
Через складну енергетичну ситуацію у Києві змінено рух метро. Інтервали руху поїздів становитимуть 6-7 хвилин, а деякі ділянки будуть тимчасово недоступні.
На кільцевій електричці в Києві можливі незначні затримки 10.10.25, 05:18 • 1028 переглядiв