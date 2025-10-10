Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до дев'яти - Кличко
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ 10 жовтня кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб. П'ятеро з них госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно.
У ніч на 10 жовтня російські війська знову завдали ударів по столиці України. Внаслідок атаки кількість постраждалих збільшилася – наразі відомо про дев’ятьох травмованих мешканців Києва. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.
Деталі
За словами очільника міста, п’ятеро поранених наразі перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну медичну допомогу. Інші отримали ушкодження легшого ступеня та лікуються амбулаторно.
Кличко також зазначив, що медики отримали новий виклик у Деснянський район столиці, куди вже виїхала бригада швидкої допомоги.
Девʼять постраждалих у столиці. Пʼятеро з них у лікарнях. Також медики отримали виклик у Деснянський район. Бригада виїхала
Раніше мер повідомляв про п’ятьох постраждалих, однак уточнені дані свідчать, що кількість травмованих зросла.
