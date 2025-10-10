$41.400.09
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
19:48 • 19085 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 19581 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 25799 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 31190 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 52131 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 50258 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27147 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22578 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 42293 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до дев'яти - Кличко

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ 10 жовтня кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб. П'ятеро з них госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно.

Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до дев'яти - Кличко

У ніч на 10 жовтня російські війська знову завдали ударів по столиці України. Внаслідок атаки кількість постраждалих збільшилася – наразі відомо про дев’ятьох травмованих мешканців Києва. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

Деталі

За словами очільника міста, п’ятеро поранених наразі перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну медичну допомогу. Інші отримали ушкодження легшого ступеня та лікуються амбулаторно.

Кличко також зазначив, що медики отримали новий виклик у Деснянський район столиці, куди вже виїхала бригада швидкої допомоги.

Девʼять постраждалих у столиці. Пʼятеро з них у лікарнях. Також медики отримали виклик у Деснянський район. Бригада виїхала 

– заявив Кличко.

Раніше мер повідомляв про п’ятьох постраждалих, однак уточнені дані свідчать, що кількість травмованих зросла. 

Через нічну атаку рф частина Києва залишилася без світла і води10.10.25, 03:54 • 346 переглядiв

Степан Гафтко

