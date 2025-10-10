Через нічну атаку рф частина Києва залишилася без світла і води
У ніч на 10 жовтня внаслідок російських обстрілів критичної інфраструктури Києва частина міста, зокрема Лівий берег, залишилася без електропостачання. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
Також у деяких районах зафіксовані перебої з водопостачанням.
Продовжують надходити повідомлення про наслідки ворожої атаки.
