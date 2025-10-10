Через нічну атаку рф частина Києва залишилася без світла і води

$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 3818 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
19:48 • 19041 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 19550 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 25765 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 31159 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 52108 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 50237 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27144 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22577 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 42275 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
У Дніпрі пролунав вибух та піднявся стовп диму: окупанти, ймовірно, атакували КАБом9 жовтня, 15:23 • 9264 перегляди
На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрили "Читальню однієї книги"Photo9 жовтня, 15:39 • 8554 перегляди
Правоохоронці знайшли тіло чоловіка, родину якого виявили мертвими у водоймі на Полтавщині9 жовтня, 15:43 • 14959 перегляди
ЦВК продовжила для Тетяни Чорновол строк подання документів для реєстрації депутаткою9 жовтня, 16:02 • 10411 перегляди
Через атаку рф у Києві горить багатоповерхівка: є постраждалі, людей евакуюють23:27 • 20536 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 38251 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 52101 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 50227 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 42266 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 74004 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Іван Федоров
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Ізраїль
Сектор Газа
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 38251 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 19568 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 34120 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 50820 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 64526 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Через нічну атаку рф частина Києва залишилася без світла і води

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Внаслідок російських обстрілів критичної інфраструктури Києва в ніч на 10 жовтня частина міста, включаючи Лівий берег, залишилася без електропостачання. Також зафіксовані перебої з водопостачанням у деяких районах столиці.

Через нічну атаку рф частина Києва залишилася без світла і води

У ніч на 10 жовтня внаслідок російських обстрілів критичної інфраструктури Києва частина міста, зокрема Лівий берег, залишилася без електропостачання. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Також у деяких районах зафіксовані перебої з водопостачанням. 

У Києві, внаслідок ударів по критичній інфраструктурі, перебої зі світлом 

– зазначив Кличко.

Продовжують надходити повідомлення про наслідки ворожої атаки.

Атака рф на Київ: восьмеро постраждалих, є перебої зі світлом10.10.25, 03:22 • 3030 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ