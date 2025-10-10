$41.400.09
00:08
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
23:27
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют (обновляется)
19:48
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Из-за ночной атаки РФ часть Киева осталась без света и воды

Киев • УНН

 • 78 просмотра

В результате российских обстрелов критической инфраструктуры Киева в ночь на 10 октября часть города, включая Левый берег, осталась без электроснабжения. Также зафиксированы перебои с водоснабжением в некоторых районах столицы.

Из-за ночной атаки РФ часть Киева осталась без света и воды

В ночь на 10 октября в результате российских обстрелов критической инфраструктуры Киева часть города, в частности Левый берег, осталась без электроснабжения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Подробности

Также в некоторых районах зафиксированы перебои с водоснабжением. 

В Киеве, в результате ударов по критической инфраструктуре, перебои со светом 

– отметил Кличко.

Продолжают поступать сообщения о последствиях вражеской атаки.

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Электроэнергия
Виталий Кличко
Киев