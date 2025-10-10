Из-за ночной атаки РФ часть Киева осталась без света и воды
Киев • УНН
В результате российских обстрелов критической инфраструктуры Киева в ночь на 10 октября часть города, включая Левый берег, осталась без электроснабжения. Также зафиксированы перебои с водоснабжением в некоторых районах столицы.
В ночь на 10 октября в результате российских обстрелов критической инфраструктуры Киева часть города, в частности Левый берег, осталась без электроснабжения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Подробности
Также в некоторых районах зафиксированы перебои с водоснабжением.
В Киеве, в результате ударов по критической инфраструктуре, перебои со светом
Продолжают поступать сообщения о последствиях вражеской атаки.
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом10.10.25, 03:22 • 2652 просмотра