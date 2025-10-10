$41.400.09
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
23:27 • 20094 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют (обновляется)
19:48 • 18267 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 25190 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 30722 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 51635 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 49874 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27110 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22557 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 41970 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом

Киев • УНН

 • 2656 просмотра

В Киеве после массированной атаки российской армии зафиксировано восемь пострадавших, пятеро из которых госпитализированы. В некоторых районах столицы наблюдаются перебои с электроснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре.

Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом

В некоторых районах Киева фиксируют перебои с электроснабжением после взрывов. По данным мэра Киева Виталия Кличко, известно о восьми пострадавших в результате массированной атаки армии рф, сообщает УНН.

В Киеве, в результате ударов по критической инфраструктуре, перебои со светом

- написал Кличко.

По его данным, в результате атаки россиян на столицу количество пострадавших возросло до восьми.

"Уже восемь пострадавших в столице. Пятеро из них - в больницах", - добавил Кличко.

Дополнение

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко добавил, что по энергетике — сейчас делается все возможное, чтобы минимизировать риски. Больше информации пообещал предоставить позже.

Татьяна Краевская

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Электроэнергия
Виталий Кличко
Киев