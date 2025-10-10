Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом
Киев • УНН
В Киеве после массированной атаки российской армии зафиксировано восемь пострадавших, пятеро из которых госпитализированы. В некоторых районах столицы наблюдаются перебои с электроснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре.
В некоторых районах Киева фиксируют перебои с электроснабжением после взрывов. По данным мэра Киева Виталия Кличко, известно о восьми пострадавших в результате массированной атаки армии рф, сообщает УНН.
В Киеве, в результате ударов по критической инфраструктуре, перебои со светом
По его данным, в результате атаки россиян на столицу количество пострадавших возросло до восьми.
"Уже восемь пострадавших в столице. Пятеро из них - в больницах", - добавил Кличко.
Дополнение
Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко добавил, что по энергетике — сейчас делается все возможное, чтобы минимизировать риски. Больше информации пообещал предоставить позже.