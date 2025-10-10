Атака рф на Київ: восьмеро постраждалих, є перебої зі світлом
Київ • УНН
У Києві після масованої атаки російської армії зафіксовано вісім постраждалих, п'ятеро з яких госпіталізовані. У деяких районах столиці спостерігаються перебої з електропостачанням через удари по критичній інфраструктурі.
У деяких районах Києва фіксують перебої із електропостачанням після вибухів. За даними мера Києва Віталія Кличка, відомо про вісім постраждалих внаслідок масованої атаки армії рф, повідомляє УНН.
У Києві, внаслідок ударів по критичній інфраструктурі, перебої зі світлом
За його даними, внаслідок атаки росіян на столицю кількість постраждалих зросла до восьми.
"Уже восьмеро постраждалих у столиці. Пʼятеро з них - у лікарнях", - додав Кличко.
Доповнення
Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко додав, що по енергетиці — зараз робиться все можливе, щоб мінімізувати ризики. Більше інформації пообіцяв надати згодом.