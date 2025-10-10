$41.400.09
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
19:48 • 19061 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 19562 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 25779 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 31172 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 52120 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 50248 перегляди
"Законопроєкт приховають": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27147 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22578 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 42285 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Атака рф на Київ: восьмеро постраждалих, є перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 3038 перегляди

У Києві після масованої атаки російської армії зафіксовано вісім постраждалих, п'ятеро з яких госпіталізовані. У деяких районах столиці спостерігаються перебої з електропостачанням через удари по критичній інфраструктурі.

Атака рф на Київ: восьмеро постраждалих, є перебої зі світлом

У деяких районах Києва фіксують перебої із електропостачанням після вибухів. За даними мера Києва Віталія Кличка, відомо про вісім постраждалих внаслідок масованої атаки армії рф, повідомляє УНН.

У Києві, внаслідок ударів по критичній інфраструктурі, перебої зі світлом

- написав Кличко.

За його даними, внаслідок атаки росіян на столицю кількість постраждалих зросла до восьми.

"Уже восьмеро постраждалих у столиці. Пʼятеро з них - у лікарнях", - додав Кличко.

Доповнення

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко додав, що по енергетиці — зараз робиться все можливе, щоб мінімізувати ризики. Більше інформації пообіцяв надати згодом.

Тетяна Краєвська

