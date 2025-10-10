Ночная атака на Киев: число пострадавших возросло до девяти - Кличко

$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 3824 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
19:48 • 19046 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 25768 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 31162 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 52109 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 50237 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27145 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22577 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 42275 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17640 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярные новости
В Днепре прогремел взрыв и поднялся столб дыма: оккупанты, вероятно, атаковали КАБом9 октября, 15:23 • 9264 просмотра
На Центральном железнодорожном вокзале Киева открыли "Читальню одной книги"Photo9 октября, 15:39 • 8554 просмотра
Правоохранители нашли тело мужчины, семья которого была обнаружена мертвой в водоеме на Полтавщине9 октября, 15:43 • 14959 просмотра
ЦИК продлила Татьяне Чорновол срок подачи документов для регистрации депутатом9 октября, 16:02 • 10411 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют23:27 • 20536 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 38265 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек9 октября, 09:40 • 52114 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 50243 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 42280 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 74016 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Иван Федоров
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Израиль
Сектор Газа
Соединённые Штаты
Египет
Реклама
УНН Lite
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 38265 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 19571 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности8 октября, 16:22 • 34123 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 50823 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 64528 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Ночная атака на Киев: число пострадавших возросло до девяти - Кличко

Киев • УНН

 • 236 просмотра

В результате ночной атаки на Киев 10 октября число пострадавших возросло до девяти человек. Пятеро из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

Ночная атака на Киев: число пострадавших возросло до девяти - Кличко

В ночь на 10 октября российские войска вновь нанесли удары по столице Украины. В результате атаки количество пострадавших увеличилось – сейчас известно о девяти травмированных жителях Киева. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.

Подробности

По словам главы города, пятеро раненых сейчас находятся в больницах, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальные получили повреждения более легкой степени и лечатся амбулаторно.

Кличко также отметил, что медики получили новый вызов в Деснянский район столицы, куда уже выехала бригада скорой помощи.

Девять пострадавших в столице. Пятеро из них в больницах. Также медики получили вызов в Деснянский район. Бригада выехала 

– заявил Кличко.

Ранее мэр сообщал о пяти пострадавших, однако уточненные данные свидетельствуют, что количество травмированных возросло. 

Из-за ночной атаки РФ часть Киева осталась без света и воды10.10.25, 03:54 • 338 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиев
Электроэнергия
Виталий Кличко
Украина
Киев