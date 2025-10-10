Ночная атака на Киев: число пострадавших возросло до девяти - Кличко
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев 10 октября число пострадавших возросло до девяти человек. Пятеро из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.
В ночь на 10 октября российские войска вновь нанесли удары по столице Украины. В результате атаки количество пострадавших увеличилось – сейчас известно о девяти травмированных жителях Киева. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.
Подробности
По словам главы города, пятеро раненых сейчас находятся в больницах, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальные получили повреждения более легкой степени и лечатся амбулаторно.
Кличко также отметил, что медики получили новый вызов в Деснянский район столицы, куда уже выехала бригада скорой помощи.
Ранее мэр сообщал о пяти пострадавших, однако уточненные данные свидетельствуют, что количество травмированных возросло.
