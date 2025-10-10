$41.400.09
48.140.04
ukenru
11396 перегляди
На кільцевій електричці в Києві можливі незначні затримки

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

10 жовтня Київська кільцева електричка працює за звичним графіком, незважаючи на проблеми з електропостачанням у столиці. Можливі незначні затримки через пріоритетний проїзд інших поїздів.

На кільцевій електричці в Києві можливі незначні затримки

У п'ятницю, 10 жовтня, незважаючи на проблеми з енергопостачанням у столиці України, рух Київської кільцевої електрички відбувається відповідно до звичного маршруту та графіка. Втім, можуть спостерігатися невеликі затримки через пріоритетний проїзд інших поїздів. Про це інформує Kyiv City Express, передає УНН

Попри важку ніч і проблеми з електропостачанням у місті - Київська кільцева електричка курсуватиме за планом. Рух за маршрутом і графіком зберігається

- йдеться у повідомленні.

"Можливі незначні затримки через пропуск пріоритетних поїздів, але ми їдемо далі", - додали в Kyiv City Express.

Нагадаємо

У ніч на 10 жовтня армія рф здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, використави безпілотники та балістичні ракети. У Подільському районі столиці виявили уламки збитої ворожої цілі. Внаслідок цієї атаки у столиці постраждало щонайменше 9 людей. П'ятеро з них госпіталізовані, інші лікуються амбулаторно.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що частина української столиці, зокрема Лівий берег, залишилася без електропостачання.     

Через складну енергетичну ситуацію у Києві змінено рух метро. Інтервали руху поїздів становитимуть 6-7 хвилин, а деякі ділянки будуть тимчасово недоступні.

Віта Зеленецька

