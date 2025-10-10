На кольцевой электричке в Киеве возможны незначительные задержки
Киев • УНН
10 октября Киевская кольцевая электричка работает по обычному графику, несмотря на проблемы с электроснабжением в столице. Возможны незначительные задержки из-за приоритетного проезда других поездов.
В пятницу, 10 октября, несмотря на проблемы с энергоснабжением в столице Украины, движение Киевской кольцевой электрички происходит в соответствии с привычным маршрутом и графиком. Впрочем, могут наблюдаться небольшие задержки из-за приоритетного проезда других поездов. Об этом информирует Kyiv City Express, передает УНН.
Несмотря на тяжелую ночь и проблемы с электроснабжением в городе - Киевская кольцевая электричка будет курсировать по плану. Движение по маршруту и графику сохраняется
"Возможны незначительные задержки из-за пропуска приоритетных поездов, но мы едем дальше", - добавили в Kyiv City Express.
Напомним
В ночь на 10 октября армия рф совершила очередную комбинированную атаку на Украину, использовав беспилотники и баллистические ракеты. В Подольском районе столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели. В результате этой атаки в столице пострадало по меньшей мере 9 человек. Пятеро из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.
Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что часть украинской столицы, в частности Левый берег, осталась без электроснабжения.
Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве изменено движение метро. Интервалы движения поездов составят 6-7 минут, а некоторые участки будут временно недоступны.