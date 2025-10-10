$41.400.09
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 27029 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 30850 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 35076 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 57006 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 54066 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27530 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22816 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 45417 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17693 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
На кольцевой электричке в Киеве возможны незначительные задержки

Киев • УНН

 • 786 просмотра

10 октября Киевская кольцевая электричка работает по обычному графику, несмотря на проблемы с электроснабжением в столице. Возможны незначительные задержки из-за приоритетного проезда других поездов.

На кольцевой электричке в Киеве возможны незначительные задержки

В пятницу, 10 октября, несмотря на проблемы с энергоснабжением в столице Украины, движение Киевской кольцевой электрички происходит в соответствии с привычным маршрутом и графиком. Впрочем, могут наблюдаться небольшие задержки из-за приоритетного проезда других поездов. Об этом информирует Kyiv City Express, передает УНН

Несмотря на тяжелую ночь и проблемы с электроснабжением в городе - Киевская кольцевая электричка будет курсировать по плану. Движение по маршруту и графику сохраняется

- говорится в сообщении.

"Возможны незначительные задержки из-за пропуска приоритетных поездов, но мы едем дальше", - добавили в Kyiv City Express.

Напомним

В ночь на 10 октября армия рф совершила очередную комбинированную атаку на Украину, использовав беспилотники и баллистические ракеты. В Подольском районе столицы обнаружили обломки сбитой вражеской цели. В результате этой атаки в столице пострадало по меньшей мере 9 человек. Пятеро из них госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что часть украинской столицы, в частности Левый берег, осталась без электроснабжения.     

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве изменено движение метро. Интервалы движения поездов составят 6-7 минут, а некоторые участки будут временно недоступны.

Вита Зеленецкая

